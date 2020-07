Duda ostro o Trzaskowskim: Ich kandydat kłamie

– Kiedy ja złożyłem ustawę obniżającą wiek emerytalny, tak jak państwo sobie życzyliście w 2015 roku, tak jak ode mnie żądaliście, kiedy złożyłem ustawę obniżającą wiek emerytalny, to oni głosowali przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego. Dzisiaj ich kandydat kłamie, że wtedy nie głosował. Dopiero ludzie mu musieli przypomnieć i pokazać, że był na głosowaniu i był przeciw – przypomniał prezydent Andrzej Duda.

– Partia pana Trzaskowskiego zabrała ludziom połowę pieniędzy z OFE. Pamiętacie to. Nie tak dawno temu. Przypomnijmy wszystkim, również wyborcom w I turze pana Trzaskowskiego, pana Kosiniaka-Kamysza, pana Hołowni. Partia pana Trzaskowskiego podnosiła podatki, mamy na to najwięcej dowodów o których mówię od wczoraj i jakoś nikt nie zareagował, nikt nie zanegował. Bo taka jest prawda, że oni podnosili podatki, a my obniżaliśmy każdy z tych wielkich podatków i od dzisiaj obowiązuje obniżone stawki VAT na kilkaset produktów – podkreślił polityk.

Andrzej Duda przypomniał, że 1 lipca w życie wchodzi nowa matryca VAT: – To nowy sposób określenia podatku VAT od poszczególnych towarów. Po to, żeby uprościć przedsiębiorcom naliczanie podatku VAT. Po to, żeby uprościć przedsiębiorcom rozliczanie, ale przede wszystkim wraz z tym wchodzi ujednolicenie stawek, co do pewnych produktów. Uporządkowanie, czyli uproszczenie systemu podatku VAT, a w efekcie także i obniżenie podatku VAT na szereg produktów. Np. do tej pory pieczywo i ciastka były obciążone trzeba podatkami, w zależności od okoliczności: 5 proc., 8 proc., 23 proc. Różnie płaciliśmy. W tej chwili za całe pieczywo i ciastka będziemy płacili 5 proc.