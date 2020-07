Trump i Schwarzenegger w nowym spocie prezydenta Dudy

Polacy odreagowują kwarantannę i nie przestrzegają zasad. Wiceminister zdrowia ostrzega

Polacy odreagowują teraz izolację związaną z koronawirusem. Nie przestrzegają zasad sanitarnych, a to istotne, by nie dochodziło do dalszych zakażeń i byśmy spędzili bezpiecznie wakacje – zauważył w porannej rozmowie w Polskim Radiu 24...