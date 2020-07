Politolog: Andrzej Duda przegra, jeśli młodzi zagłosują masowo

Ostanie sondaże przed ciszą wyborczą pokazują, że obaj kandydaci idą łeb w łeb, a ostateczny wynik wyborów może rozstrzygnąć się kilkudziesięcioma lub kilkuset tysiącami głosów. Jak bardzo wynik poszczególnych kandydatów zależy od mobilizacji określonych grup wyborców?

Na to pytanie w rozmowie z Radiem ZET próbowała odpowiedzieć profesor Anna Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Politolog nakreśliła dla obu kandydatów scenariusze porażki, w których kluczową rolę odgrywa jedna z grup społecznych wyodrębniona pod względem wieku.

Według niej Andrzej Duda może przegrać wybory, jeśli elektorat ludzi młodych zmobilizuje się w odpowiednio wysokim stopniu. Z kolei dla kandydata KO lepszą sytuacją byłaby powszechna demobilizacja starszych wyborców.

– Osoby starsze chętniej głosują na Andrzeja Dudę. Stąd też kampania profrekwencyjna i nawoływanie, chociażby przez premiera Mateusza Morawieckiego, i mówienie, że to wszystko jest bezpieczne, a koronawirus już nie jest taki straszny – oceniła politolog.

Odnosząc się z kolei do roli, jaką mogą odegrać ludzie młodzi, prof. Pacześniak stwierdziła: – Osoby młode, mieszkające w dużych miastach, jeśli one uznają, że kwestia jest już rozstrzygnięta, to tak się stanie i te wybory wygra Andrzej Duda.

Z rozmowy z ekspertką wynika jeszcze jeden interesujący wniosek. Jej zdaniem może dojść do ciekawej sytuacji, w której frekwencja w drugiej turze będzie niższa od tej w pierwszej. Wynika to z faktu, że wyborcy kandydatów, którzy nie weszli do finałowego starcia mogą uznać, że nie opłaca im się brać udziału w głosowaniu, w którym nie ma ich kandydata.