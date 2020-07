"Ośmieszył się, ale nie skompromitował". Sikorski o żarcie z prezydenta

Były szef MSZ stwierdził, że za zdarzenie nie ponoszą odpowiedzialności służby, a ewentualnie jeden dyplomata. – Nie bardzo widzę co służby mają do tego – stwierdził. – Gdyby prezydent odebrał tę rozmowę w pałacu, to łatwiej byłoby słuchać jej równolegle, być może wtedy ktoś trzeźwy by się zorientował. Jeżeli prawdą jest, że prośba o rozmowę trafiła na mail z prywatnego szwajcarskiego konta, a nie z oficjalnego konta ONZ, to powinna się lampka zapalić – dodawał.

Jego zdaniem, sam prezydent również powinien powinien się zorientować, że coś jest nie tak, kiedy rozmówca przyznał, że "dzwonił do niego Trzaskowski, trochę pijany, że już jest prezydentem". – To był moment, żeby przerwać rozmowę – ocenił Sikorski.

Dopytywany, czy jemu, jako szefowi MSZ, zdarzały się takie telefony stwierdził, że "być może", ale miał przy sobie "profesjonalny sztab". – Gdy dyplomaci mianowani byli za kompetencje, a nie lojalność partyjną, to znali języki i po jednym zdaniu byśmy się zorientowali, że to ktoś z akcentem rosyjskim, a nie portugalskim – mówił w Polsat News.

Sikorski ocenił też znajomość języka angielskiego Andrzeja Dudy. – Muszę pochwalić, że od czasu występu na Davos, angielski prezydenta się poprawił, choć nadal jest na poziomie gimnazjalnym, ale lepszym niż tamto dukanie – zwrócił uwagę były szef MSZ.

