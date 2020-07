Łódzkie: 24,6 mln zł dla medyków walczących z koronawirusem

Ponad 24,6 mln zł dostanie ok. 1110 lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i pracowników zaangażowanych w opiekę nad osobami z podejrzeniem lub zakażonych koronawirusem.

Pieniądze zostaną przekazane personelowi, który walczy w regionie łódzkim z pandemią w trzech placówkach medycznych: w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi i w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

O dodatki do pensji wystąpił do wojewódzkiego urzędu pracy zgierski szpital. Pogotowie i placówka im. Biegańskiego są jego partnerami w programie. Pieniądze na projekt pochodzą z funduszy europejskich – podał urząd marszałkowski w Łodzi.

"Oznacza to, że dodatki trafią do personelu bezpośrednio zaangażowanego w walkę z COVID-19. Mówimy w tym wypadku o lekarzach, pielęgniarkach, ratownikach medycznych i wszystkich tych, którzy bezpośrednio są zaangażowani w opiekę nad zakażonymi pacjentami. Inne szpitale mogą przystąpić do programu, o ile leczyły pacjenta z COVID-19 powyżej 14 dni" – zaznaczył podczas czwartkowej konferencji prasowej wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Adamczyk.

Konkurs zorganizował Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Łodzi. "Pieniądze pochodzą z różnych osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Na ich wygospodarowanie pozwoliła interpretacji Ministerstwa Rozwoju, która umożliwia wsparcie jednostek leczniczych m.in. w ten sposób, czyli wypłatami dodatków do wynagrodzeń dla pracowników, którzy angażują się w walkę z COVID-19" – poinformował dyrektor WUP w Łodzi Kamil Jeziorski.