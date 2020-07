Bosak do PiS: Zrealizowaliście scenariusz, który zawsze popierały Lewica i PO

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił dziś w Sejmie informację na temat zakończonego wczoraj unijnego szczytu i wynegocjowanego budżetu. – Polska jest największym beneficjentem funduszu spójności. To kwota około 750 mld, a licząc w cenach bieżących, w różnych okresach wydawana będzie to kwota większa, ale już podaję te niższe dane, żeby nie było żadnych wątpliwości. To środki o bezprecedensowej skali – mówił szef rządu.

Po jego wystąpieniu głos zabrali inni parlamentarzyści. Wśród nich poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. – Kwota, którą chwali się pan premier faktycznie może wydawać się impnująca i nie jest mała. Nikt temu nie zaprzecza. (...) Natomiast fakt, że skupił się pan premier w przedstawieniu wyniku tego szczytu wyłącznie na tym pokazuje, że pan premier chce uniknąć rozmowy o poważnych sprawach, które są zawarte w setkach punktów konkluzji z tego szczytu – ocenił były kandydat na prezydenta.

– Wniosek jest taki, że zrealizowaliście państwo na tym szczycie, przy hurraoptymizmie polskich prawicowych wyborców, którzy z PiS-em związali swoje nadzieje, scenariusz federalny, scenariusz który zawsze popierała Lewica i Platforma Obywatelska. Scenariusz centralizowania Unii Europejskiej – mówił dalej Krzysztof Bosak. Polityk podkreślił, że stworzone zostały nowe mechanizmy, których nigdy wcześniej w historii Europy nie było i które zawsze były kontrowersyjne. Jako jeden z przykładów wymienił mechanizm wspólnotowego zaciągania długu. – W naszej ocenie coś takiego wymaga zgody na podstawie art. 90 konstytucji – wskazał.

