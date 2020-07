Poseł PiS: Nie wolno odmawiać człowieczeństwa dzieciom, które są chore

Anna G., która w nieprawdziwych wpisach internetowych oskarżyła profesora Bogdana Chazana o to, że miał jej odmówić cesarskiego cięcia, została za zniesławienie i znieważanie profesora skazana przez Sąd na ograniczenie wolności i prace społeczne. Jak Pan to ocenia?

Piotr Uściński: Przyznam szczerze, że nie znam tej konkretnej sprawy. Trudno mi się więc do niej bezpośrednio odnieść. Natomiast na pewno postać pana profesora, jak również jego postawa, zasługują na szacunek. Pan profesor zawsze stawał po stronie życia. Nieraz padał ofiarą prowokacji. Tak było chociażby wtedy, gdy był wyrzucany z pracy przez prezydent Warszawy, Hannę Gronkiewicz-Waltz. Teraz na szczęście udało nam się przeforsować zmiany w prawie, uniemożliwiające blokowanie klauzuli sumienia. Naprawdę lekarzy nie należy zmuszać do pomocy w przeprowadzaniu aborcji. Przeciwnie – lekarze powinni przekonywać kobietę do tego, by nie dokonywała aborcji, ale nawet, gdy jest w trudnej ciąży, by swoje dziecko pokochała i zaakceptowała.

Mówimy o przekonywaniu. Ale co z zaostrzeniem ustawy aborcyjnej i zakazie aborcji eugenicznej?

Tu troszkę różnimy się w pojęciach. Bo nie powinno się mówić „zaostrzenie” ustawy. Zakaz aborcji jest tak naprawdę złagodzeniem prawa – wobec dzieci, które dzięki zmianie ustawy będą żyć. Projekt społeczny ustawy antyaborcyjnej, który znajduje się w Sejmie, właśnie chroni życie nienarodzonych, na przykład dzieci z zespołem downa.

No tak, ale w Sejmie projekt leży już od jakiegoś czasu. Nie czekają was teraz żadne wybory. Prezydent właśnie został wybrany na drugą kadencję. Czy oznacza to, że jest szansa na to, by Sejm zajął się tą sprawą?

Oczywiście mam nadzieję, że sprawa ta zostanie podjęta. Jestem przekonany, że jeszcze w tej kadencji uda się to rozstrzygnąć. Przede wszystkim aby tam, gdzie nawet przerwanie ciąży jest legalne, nie było już tego nakłaniania do aborcji. Bo niestety często tak jest, że lekarze, pracownicy służby zdrowia nakłaniają kobiety do przerwania ciąży. To musi się zmienić. A oczywiście zmiany w prawie też muszą nastąpić. Liczę na to, że odpowiednią decyzję podejmie Trybunał Konstytucyjny. Bo moim zdaniem nie ulega wątpliwości, że aborcja jest niezgodna z Konstytucją. Owszem, TK nie zajmował się w ostatnich latach przesłanką eugeniczną, pamiętamy jednak orzeczenie sprzed ponad już 20 lat, gdy TK orzekł niekonstytucyjność aborcji na podstawie tak zwanej przesłanki społecznej. To uzasadnienie jest aktualne także przy przesłance eugenicznej. Życie człowieka jest chronione polską konstytucją. Nie wolno odmawiać człowieczeństwa dzieciom, które są chore.

