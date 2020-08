Senator PiS: To jest skandaliczne. To jest działalność antypaństwowa

Część opozycji zastanawia się, czy pojawi się na zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy. Kilka osób już oficjalnie poinformowało, że nie zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Narodowym. Dzisiaj o oficjalnym stanowisku Koalicji Obywatelskiej poinformował szef PO Borys Budka.

"W Zgromadzeniu Narodowym - ze względu na szacunek dla instytucji państwowych - udział weźmie delegacja parlamentarzystów KO. W zaprzysiężeniu prezydenta nie wezmą udziału szefowie partii wchodzący w skład KO jako wyraz sprzeciwu wobec łamania przez Andrzeja Dudę Konstytucji RP" – napisał na Twitterze szef Platformy Obywatelskiej.

O bojkocie prezydenckiego zaprzysiężenia przez opozycję mówił na antenie radiowej Jedynki wicemarszałek Senatu Marek Pęk.

Senator PiS wyraził opinię, że obecne działanie opozycji jest konsekwencja jej podejścia obserwowanego od niespodziewanej dla niej wygranej Andrzeja Dudy w 2015 roku. – Po prostu opozycja kontestuje tę sytuację, w której przegrywa kolejne, bodajże już chyba siódme, wybory z rzędu. Jest to działalność skandaliczna – mówił. Zdaniem polityka, jest to też "działalność bardzo negatywna z punktu widzenia pewnego standardu w polityce". – To jest działalność antypaństwowa. Nie można tworzyć takiego wrażenia, że wybory są ważne, wybory są dobre, wybory są demokratyczne tylko wtedy, kiedy jedna opcja polityczna wygrywa, a kiedy wygrywa inna, to wtedy obrażamy się na demokrację – podkreślił Pęk.

Czytaj także:

Powrót do szkół. Jest decyzja rząduCzytaj także:

"Nie możemy być obojętni!". Stanowcza deklaracja premiera