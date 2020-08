Zmiany na wysokim szczeblu NIK. Decyzję podjął Banaś

O decyzji Mariana Banasia poinformowano w mediach społecznościowych Najwyższej Izby Kontroli.

"Marian Banaś Prezes NIK po uzyskaniu zgody Pani Marszałek Sejmu Elżbiety Witek odwołał z dniem 6 sierpnia 2020 Dyrektora Generalnego NIK Andrzeja Stycznia i powołał na to stanowisko Janinę Bielak" – czytamy w komunikacie.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś złożył do marszałek Sejmu wniosek o odwołanie dyrektora generalnego NIK Andrzeja Stycznia 21 lipca.

To kolejny taki ruch Mariana Banasia w ostatnim czasie. Ledwie 14 lipca NIK poinformowała o decyzji Banasia ws. odsunięcia wiceprezesa Tadeusza Dziuby od nadzoru nad kontrolami. Jak podkreślono wówczas, chodzi o to, aby "zagwarantować niezależność kontrolerom". Wcześniej prezes NIK złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Dziubę.

O tym, że w NIK pracuje "personalna miotła" pisała w poniedziałek "Rzeczpospolita". Gazeta zwróciła uwagę, że na 16 dyrektorów departamentów i biur centrali wymienionych zostało 13, a teraz prezes Banaś najwyraźniej zamierza obsadzić swoimi ludźmi Kolegium NIK.

