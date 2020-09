Poseł KO: Margot sprzyja PiS-owi

Michał Sz., ps. Margot, oraz jego środowisko, krytykują prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Kolektyw "Stop Bzdurom", którego członkiem jest Michał Sz. ps. "Margot", na swoim profilu na Facebooku obelżywie określa prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Wiceprzewodniczącemu PO zarzucono hipokryzję.

"Przypominamy, Rafał frajer, bo w najcięższych dla nas chwilach mówił, że temat adopcji dla osób nieheteronormatywnych jest nieistotny. Oprócz flagi czekamy na przeprosiny i dymisję tego zakłamanego kutasiarza" – napisał jeden z członków "Stop Bzdurom".

– Ona stoi na skrajnych pozycjach i wydaje mi się, że Margot sprzyja raczej PiS, które do funkcjonowania potrzebuje wroga. Spełnia oczekiwanie wskazania po stronie organizacji związanych z LGBT spersonalizowanego wroga, do którego będzie można się odwoływać. Apelowałbym o niewiązanie tego, co proponuje Margot, z propozycjami jakiejkolwiek partii politycznej – powiedział polityk KO w rozmowie z portalem tvp.info.

Słowa Suchonia skomentował poseł PiS Tomasz Rzymkowski: – Jeśli Platforma Obywatelska twierdzi, że pan o pseudonimie artystycznym Margot jest ukrytym agentem PiS-u, to tym gorzej dla PO, która próbowała go wciągnąć na sztandary. Jest to jakieś kompletne wariactwo. Wariactwo, w którym PO już widać, że hamuje, ale Lewica absolutnie nie. Lewica uważa, że wszystko jest fajnie, pan Margot jest bardzo klawy, sympatyczny, chce ludziom wybijać zęby. Uważa, że w imię ideałów można popełniać przestępstwa.

