Płaca minimalna pójdzie w górę. Jest decyzja rządu

– Dzięki tym podwyżkom dochody gospodarstw domowych wzrosną w przyszłym roku o blisko 3 miliardy złotych – komentuje decyzję RM minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Przyjęte właśnie przez Radę Ministrów rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zakłada, że minimalne pensje w przyszłym roku wzrosną o 200 złotych, do poziomu 2800 złotych. Oznacza to wzrost o 7,7 proc. rok do roku – podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Minimalne pensje – w relacji do prognozowanego na 2021 roku przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5 259 zł) – osiągną w przyszłym roku poziom 53,2 proc.

W przyszłym roku wzrośnie również minimalna stawka godzinowa, której wysokość powiązana jest z wysokością minimalnego wynagrodzenia za prace. W bieżącym roku minimalna stawka godzinowa wynosi 17 zł, w przyszłym wzrośnie do poziomu 18,3 zł. – podaje dalej resort rodziny, pracy i polityki społecznej.

