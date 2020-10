Opozycja ma problemy w Senacie. Złe wieści dla Grodzkiego

Libicki przyznaje, że w Senacie dochodzi do coraz większych napięć. – Pan się w poprzedniej mojej wypowiedzi domagał jasnej deklaracji, to jasno mówię: tak, to jest więcej niż rysa, to pęknięcie z całą pewnością i my teraz, że tak powiem, będziemy się przyglądać w tych wszystkich głosowaniach, które będą przed nami. Z całą pewnością na te nasze głosowania będzie rzutowało zachowanie kolegów z większości senackiej w komisji ustawodawczej wczoraj, nie będę tego ukrywał, a jakie głosowania przed nami, to nie wiem – stwierdził Jan Filip Libicki w TVP Info

Senator podkreśla, że ludowcy nie złożą wniosku o odwołanie Grodzkiego, lecz nie przesądza, jak zagłosują jego koledzy, gdy taki wniosek złoży ktoś inny.

– Nie nosimy się z zamiarem składania wniosków o odwołanie marszałka Grodzkiego, ale jeżeli taki wniosek zostałby złożony przez senatorów Koalicji Obywatelskiej, nie wiem czy on będzie złożony, ale gdyby był, to z całą pewnością będziemy mu się z uwagą przyglądać. Niewątpliwie będziemy się przyglądać wnikliwie takiemu wnioskowi, jak każdemu wnioskowi. Nie powiem w tej chwili, jaka będzie decyzja, natomiast to z całą pewnością ta decyzja będzie powiązana z zachowaniem naszych koalicjantów przy tym głosowaniu – stwierdził Jan Filip Libicki w rozmowie z Michałem Rachoniem w programie „Jedziemy” TVP Info.

