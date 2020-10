Kosiniak-Kamysz do polityków PiS: Mają szansę się zrehabilitować

Senat wznowi obrady o godz. 15:00. Wtedy senatorowie będą głosować nad wnioskami i poprawkami zgłoszonymi do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.

– Ci, którzy dostali głosy na polskiej wsi, mają szansę się zrehabilitować. Najwięcej głosów od polskich rolników dostało PiS. Mają szanse zrehabilitować się i zagłosować inaczej niż w Sejmie, odrzucić piątkę wprowadzającą embargo na polskie rolnictwo, odrzucić piątkę, która likwiduje polską gospodarkę – mówił na konferencji prasowej prezes PSL.

– Umawialiśmy się (w sojuszu senackim – red.) na poszanowanie zasad dobrej legislacji, praworządności i wzmocnienie obecności Polski w UE, a nie wyprowadzanie Polski z UE – tłumaczył dalej Kosiniak-Kamysz.



– My tym zasadom jesteśmy wierni, nawet jak nasz interes polityczny podpowiada co innego, nawet jak korzyści w poparciu, słupkach były na wyciągnięcie ręki. Nie ulegliśmy pokusie złamania zasady praworządności, tylko trwaliśmy przy konstytucji, praworządności. To jest test dla tej większości, czy będą po stronie praworządności, konstytucji i czy będą po stronie prawa europejskiego – dodał polityk.

