PiS ma powody do niepokoju

"Na które ugrupowanie oddałaby Pani/oddałby Pan głos, gdyby wybory do polskiego parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę?" – takie pytanie na zlecenie portalu wPolityce. pl zadała respondentom pracownia Social Changes. Oto wyniki (w sondażu nie uwzględniono osób niezdecydowanych):

Chęć oddania głosu Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 36 proc. zdecydowanych wyborców. To oznacza spadek o 2 punkty w porównaniu z poprzednią falą badań Social Changes. Na drugim miejscu Koalicja Obywatelska, na którą wskazało 27 proc. badanych – to wzrost o 3 punkty proc.

Bez zmian pozostaje poparcie dla Lewicy – 14 proc. Konfederacja uzyskała poparcie 12 proc. respondentów (+ 1 pkt proc.). Na poparcie 6 proc. ankietowanych może liczyć PSL – wzrost o 1 pkt proc.

Deklarowana frekwencja wyniosłą 65 proc. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1083 osób w dniach od 9 do 12 października 2020 roku.

