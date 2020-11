"DGP": Kaczyński ma pretensje do hierarchów Kościoła

Według "DGP" Kościół katolicki, czy tego chce czy nie, jest jednym z głównych adresatów społecznego wzburzenia, które widać ostatnio na ulicach polskich miast.

Gazeta zaznacza, że protesty są wprawdzie bezpośrednim efektem wyroku TK w sprawie aborcji, jednak z czasem obywatelskie niezadowolenie skierowało się także w stronę obozu władzy i Kościoła, bo postulaty Strajku Kobiet dotyczą m.in. dymisji rządu i umacniania świeckiego państwa.

"DGP" powołując się na przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy, pisze, że Jarosław Kaczyński ma "pretensje do hierarchów kościelnych, bo jego zdaniem lawirują w sprawie aborcji i trwających protestów".

– Prezes ma żal o to, że najpierw były naciski w sprawie ochrony życia, a gdy to się stało, Kościół najchętniej schowałby głowę w piasek – powiedział rozmówca gazety.

Cytowany w artykule prof. Antoni Dudek uważa, że Kościół czekają kłopoty, a to jak będą duże, zależy od tego, czy dojdzie do zmian, także kadrowych, w Episkopacie. Według niego chodzi o dopuszczenie do funkcji młodszych i bardziej dynamicznych księży, którzy będą w stanie odbudować wiarygodność tej instytucji.

– Jeśli wygra scenariusz trwania w obecnej postaci, Kościół czeka scenariusz irlandzki – powiedział politolog.

