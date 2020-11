Budka: Będziemy namawiać do tego wszystkich

– Chcemy pokazać jak ważne dla funkcjonowania polski lokalnej, powiatowej, regionalnej są fundusze europejskie. Dlatego rozpoczynamy akcję informacyjną, która ma na celu pokazanie tej wielkiej, propolskiej koalicji dla Europy. Chcemy, by polscy samorządowcy uświadomili, że wetowanie budżetu europejskiego to brak nowych inwestycji, brak rozwoju, to zaprzepaszczenie historycznej szansy na wyjście z kryzysu – mówił Borys Budka podczas konferencji prasowej.

– Zdecydowana większość Polaków chce członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dlatego Koalicja Europejska, wsłuchując się w głos większości, zaproponuje by Senat RP podjął uchwałę, która będzie wzywała rząd do jak najszybszego osiągnięcia porozumienia budżetowego, które zostało wynegocjowane. Zaproponujemy byśmy wspólnie z naszymi partnerami w Senacie, stanowiącymi większość, przyjęli jednolity tekst uchwały. Bazą do tego powinny być projekty uchwał, które były składane przez opozycję w Sejmie – dodawał.

"Będziemy namawiać wszystkich"

Budka odniósł się do swojej zapowiedzi wniosku o odwołanie Jarosława Kaczyńskiego z funkcji wicepremiera.

– Ważna jest współpraca przy odwołaniu z funkcji wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, który tak naprawdę decyduje o polityce polskiego rządu. Będziemy namawiać wszystkich do poparcia wniosku o odwołanie Jarosława Kaczyńskiego – mówił Borys Budka podczas konferencji prasowej.

