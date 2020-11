Gac: Bez kultury nie sposób zrozumieć świata

Poniżej treść laudacji, którą wygłosił Karol Gac.

Szanowni Państwo!

W 1869 roku szwajcarski badacz Fryderyk Miescher odkrył kwas deoksyrybonukleinowy, potocznie zwany DNA. Przez blisko 100 lat jego struktura pozostawała zagadką, którą udało się rozwiazać dopiero w 1953 roku. Jak wszyscy doskonale wiemy, DNA pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych. Oznacza to, że w kodzie genetycznym zapisane są wszystkie informacje, w tym także te, których nie sposób dostrzec gołym okiem.

Tyle teorii. Wydaje się to jednak sporym niedopowiedzeniem. Co bowiem ze swoistym DNA narodu? Jakie są te unikalne, wyjątkowe cechy, które sprawiają, że możemy z dumą nazywać się Polakami? Co pozwala nam odróżniać się od innych nacji? Wreszcie, jak to możliwe, że pomimo upływu wieków, mamy te same zalety i wady jak nasi przodkowie? Na te pytania nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

Wiemy jednak co definiuje państwo. Według klasycznej definicji Georga Jellinka, której do dzisiaj uczą się studenci! wystarczą tylko trzy elementy: władza – jako czynnik najistotniejszy, terytorium, na którym władza jest sprawowana oraz ludność, która jest tej władzy poddana.

A co definiuje naród? Wymieniać by można zapewne długo. Nie przesadzę jednak, jeśli stwierdzę, że wśród fundamentów musi się znaleźć miejsce dla kultury. I choć być może przez niektórych jest ona bagatelizowana, to bez kultury nie sposób zrozumieć świata. Wystarczy rzec, że kod kulturowy to swoisty filtr, przez który na niego patrzymy.

Od kiedy rok temu wybuchła epidemia koronawirusa, świat i Polska zmieniły się całkowicie. Państwa zaczęły zamykać granice, ograniczono podróże, wprowadzono kwarantanny i godziny policyjne, ale także odwołano szereg wydarzeń sportowych, religijnych i kulturalnych. Pandemia spowodowała globalne zakłócenia społeczne i gospodarcze. Jednym słowem – świat zamarł, a życie z konieczności przeniosło się do internetu.

Rządy szybko zaczęły reagować na nową rzeczywistość, ale trzeba przyznać, że polskie władze były w tym względzie prymusem Europy. Bezprecedensowe środki finansowe, które skierowano na pomoc gospodarce, przyniosły oczekiwane efekty.

Chociaż większość z nas odczuła skutki pandemii koronawirusa, to jednak w sposób szczególny dotknęła ona kulturę. W odpowiedzi na to, powstał specjalny program, który był częścią tarczy antykryzysowej. Program, który dał nadzieję nie tylko twórcom, ale i odbiorcom. Który był wyjątkowy, zarówno pod względem budżetu, jak i tempa wdrażania.By nie być gołosłownym, powiem tylko o kilku liczbach. Do tego programu zgłoszono blisko 12 tys. wniosków na przeszło 471 milionów złotych. Ostatecznie wsparcie otrzymało prawie 1200 beneficjentów. Dzięki niemu powstały – i wciąż powstają – słuchowiska, widowiska teatralne, koncerty, czy książki, które będą dostępne w internecie. W ten oto sposób, kultura w tym trudnych czasach przeniosła się do sieci.

Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt, ale i przyjemność ogłosić, że tegoroczna nagroda specjalna portalu DoRzeczy.pl została przyznana programowi "Kultura w sieci", którego celem jest wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury poprzez narzędzia online.

