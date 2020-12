Kosiniak-Kamysz zapowiada odejście Gowina z rządu. Podał warunek

Ważą się losy unijnego budżetu i funduszu odbudowy po pandemii. Weto do pakietu zgłosiły Polska i Węgry. Próbę rozwiązania sytuacji unijni liderzy podejmą już w najbliższy czwartek i piątek podczas szczytu Rady Europejskiej.

Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że od decyzji polskiego rządu zależy nie tylko to, czy dostaniemy miliardy z UE, ale także to, czy dalej u władzy będzie Zjednoczona Prawica.

Szef PSL przekonywał w radiu TOK FM, że jeśli weta nie będzie, to koalicję może opuścić Zbigniew Ziobro. Jeżeli zaś Polska podtrzyma swój sprzeciw, to z rządu może odejść Jarosław Gowin.

– Wtedy powinien jak najszybciej opuścić obóz zdrady narodowej i formułować taki rząd, który przygotuje nas do wyborów – powiedział o Gowinie Kosiniak-Kamysz. Pytany, czy widzi w nim przyszłego premiera, lider PSL ocenił, że "Gowin ma na pewno dużą zdolność wyczuwania nastrojów".

– Dziś słyszymy jego głos w sprawie weta, który jest bardziej zbliżony do głosu opozycji i to dobrze, że jest tam (w rządzie – red.) ktoś trzymający się ziemi. Jeśli doszłoby do zawetowania (budżetu UE – red.), to wydaje mi się, że dla niego nie ma tam miejsca – stwierdził Kosiniak-Kamysz.

