"Czarnoskórych pewnie by wystrzelali". Sikorski o zamieszkach w USA

Wczoraj wieczorem polskiego czasu zwolennicy Donalda Trumpa wtargnęli do Kapitolu, gdy Kongres miał zatwierdzić wyniki wyborów prezydenckich.Obrady trzeba było przerwać.

Protestujący wbiegli do sali Izby Reprezentantów, w tym na mównicę oraz do biura przewodniczącej Izby, Nancy Pelosi. Część z nich była uzbrojona. Liczba ofiar zamieszek to cztery osoby – dwie kobiety i dwóch mężczyzn.

Radosław Sikorski na Twitterze zamieścił nietypowy wpis dotyczący tych wydarzeń. Polityk odniósł się do nagrania wideo, na którym widać, jak grupa protestujących próbuje się przedrzeć na teren Kapitolu. Zdaniem Sikorskiego gdyby to protestowali czarnoskórzy to policjanci... wystrzelaliby ich.

"Szokująco wątłe siły policji i zadziwiająca niekompetencja na samym początku wczorajszych zamieszek. Swoją drogą, gdyby to szturmowali czarnoskórzy, pewnie by ich na miejscu wystrzelali" – napisał były szef MSZ.

