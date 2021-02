Któremu Panu służyć...

Jeśli ktoś zakładał, że popularność Szymona Hołowni będzie tylko elementem kampanii prezydenckiej, to można już powiedzieć, że się mylił. W lutowym rankingu zaufania do polityków grupy badawczej IBRiS, przeprowadzonym na zlecenie portalu Onet, Hołownia znalazł się na trzecim miejscu po prezydencie Andrzeju Dudzie i premierze Mateuszu Morawieckim. Uzyskał zaufanie 37,7 proc. osób – to stosunkowo dużo, choć jego polityka angażowania „uciekinierów” z Platformy Obywatelskiej osłabiła nieco jego sondaże w stosunku do notowań z początku roku. I tak jednak przewyższa Rafała Trzaskowskiego, który w tym samym badaniu zdobył zaufanie 35,4 proc. respondentów. Hołownia jest na drodze do uzyskania ważnego dla siebie statusu jednego z dwóch (obok Trzaskowskiego) liderów opozycji.