Problemy ze szczepieniem Kaczyńskiego. "Coś tam się przesunęło"

O tym, że Jarosław Kaczyński będzie zaszczepiony zgodnie z harmonogramem Narodowego Programu Szczepień informowano już w grudniu zeszłego roku. Prezes Prawa i Sprawiedliwości z racji wieku (72 lata) ma prawo do otrzymania szczepionki. Jednak do tej pory wicepremier nie został zaszczepiony.

Prezes czeka na swoją kolej

Na początku lutego Krzysztof Sobolewski informował, że prezes PiS wciąż czeka na swoją kolej. – Jeszcze pan prezes czeka na swoją kolej, która mam nadzieję przyjdzie w ramach Narodowego Programu Szczepień i zgodnie z harmonogramem tych szczepień – powiedział na antenie telewizji wPolsce.pl

Tymczasem, jak informuje "Super Express", Jarosław Kaczyński wciąż nie otrzymał swojej dawki szczepionki. Wpływ na to miały przesunięcia w harmonogramie szczepień oraz zakażenie Michała Dworczyka, z którym prezes PiS mógł mieć styczność.

– Coś tam się przesunęło, a w międzyczasie minister Michał Dworczyk złapał koronawirusa, a prezes mógł mieć z nim wcześniej styczność i czekał jak rozwinie się sytuacja – powiedział jeden z polityków PiS w rozmowie z "SE".

Obawa o zdrowie prezesa

Z informacji dziennika wynika, że część polityków Prawa i Sprawiedliwości obawia się o zdrowie wicepremiera. Wiek Kaczyńskiego stwarza niebezpieczeństwo ciężkiego przebiegu COVID-19.

– Przesunęło się coś, ale prezes się zaszczepi. Jarosław chodzi w maseczce, przestrzega obostrzeń, choć prawdę mówiąc on wagi nie przywiązuje do takich przyziemnych spraw, on ciągle myśli o polityce, o Polsce. Przecież już dawno miał mieć także operację wszczepienia endoprotezy w drugiej nodze i do tej pory ona się nie odbyła – powiedział polityk PiS.

