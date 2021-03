Morawiecki: Jesteśmy w szczególnie trudnym momencie

"Europejska Agencja Leków wydała jednoznaczną opinię - szczepionka firmy Astra Zeneca jest bezpieczna. Chrońmy siebie i bliskich - zapisujmy się na szczepienia!" – zaapelował w piątkowym wpisie na Facebooku premier.

Morawiecki zwrócił uwagę, że kraje, które wstrzymały szczepienia tą szczepionką, wznawiają je. "Zachęcam wszystkich, którzy się kwalifikują, by wykorzystali szansę i się zaszczepili - każda dawka szczepionki, nieważne od jakiego producenta, to krok we właściwym kierunku. Od tego zależy bezpieczeństwo nas wszystkich" – podkreślił premier.

Stanowisko EMA ws. szczepionki AstraZeneca

W czwartek dyrektor Europejskiej Agencji Leków (EMA) Emer Cooke poinformowała, że szczepionka przeciw Covid-19 firmy AstraZeneca jest bezpieczna i skuteczna, a jej zalety związane z ochroną ludzi przed Covid-19 przeważają nad ryzykiem. Jednocześnie zapowiedziała, że Agencja zamierza nadal badać doniesienia dotyczące związku między zakrzepami krwi a tym preparatem.

Po tym oświadczeniu wiele krajów z tych, które wcześniej zawiesiły stosowanie szczepionki firmy AstraZeneca, ogłosiło wznowienie szczepień tym preparatem, m.in. Francja, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Włochy i Bułgaria.

Firma poinformowała w czwartek późnym wieczorem, że "z zadowoleniem przyjęła wnioski europejskich organów regulacyjnych w sprawie bezpieczeństwa swojej szczepionki przeciwko koronawirusowi".

"Bezpieczeństwo szczepionek jest najważniejsze i cieszymy się z decyzji organów regulacyjnych, które potwierdzają korzyści płynące ze stosowania naszej szczepionki w powstrzymaniu pandemii" – głosi komunikat.

"AstraZeneca będzie nadal ściśle współpracować z władzami medycznymi" – zapewniła szwedzko-brytyjska firma farmaceutyczna.

