Wiadomo ile osób otrzymało już dwie dawki szczepionki na COVID-19

W Polsce przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało 4 mln osób, a 2 mln z nich przyjęło także drugą dawkę preparatu. We wtorek premier zapowiedział, że do końca II kwartału wykonanych zostanie 20 mln szczepień, a do końca sierpnia zaszczepieni mają być wszyscy chętni.

Z rządowych danych opublikowanych we wtorek wynika, że w Polsce pierwszą dawkę szczepionki podano 4 mln razy, a drugą – 2 mln. Najwięcej szczepień przeciwko COVID-19 wykonano w woj. mazowieckim – 931 tys. Drugą dawkę w tym regionie otrzymało 312,2 tys. osób. Najmniej zastrzyków wykonano w woj. lubuskim – 149 tys., z tego 48,4 tys. drugą dawką. Zmiany w programie szczepień We wtorek premier zapowiedział, że do końca II kwartału wykonanych zostanie 20 mln szczepień, a do końca sierpnia zaszczepieni mają być wszyscy chętni. Aby przyspieszyć ten proces wprowadzono zmiany w Narodowym Programie Szczepień. W II kwartale będzie działać więcej miejsc, w których można będzie się zaszczepić. Polacy będą mogli przyjąć preparat przeciw COVID-19 w przychodniach POZ (i w innych stacjonarnych placówkach medycznych), szpitalach rezerwowych i powiatowych, punktach samorządowych (w każdym powiecie jeden punkt samorządowy), punktach drive-thru, w niektórych zakładach pracy i w aptekach. Szczepienia będą się również odbywały w miejscach działalności samodzielnych ratowników medycznych i pielęgniarek. Kwalifikować do szczepień będą już nie tylko lekarze, ale również: stomatolodzy, felczerzy, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, diagności, farmaceuci, fizjoterapeuci, asystenci medyczni i studenci ostatniego roku studiów medycznych. Ponadto więcej osób będzie mogło wykonywać szczepienia. Obecnie szczepionkę podają lekarze, stomatolodzy, położne, pielęgniarki, ratownicy medyczni i felczerzy. W II kwartale tego roku do tej grupy dołączą również diagności laboratoryjni, farmaceuci, fizjoterapeuci i studenci ostatniego roku studiów medycznych. Podstawa do kwalifikacji do szczepienia Podstawą kwalifikacji do szczepienia przeciw COVID-19 będzie kwestionariusz wstępnego wywiadu. Jeżeli pacjent wypełni kwestionariusz i oświadczy wszystko prawidłowo, zostanie dopuszczony do szczepienia. Jeżeli w kwestionariuszu coś wzbudzi wątpliwości, osoba wykonująca szczepienie skonsultuje się z lekarzem. W kwietniu na szczepienia będą się mogły rejestrować kolejne grupy wiekowe, do osób urodzonych w 1972 r. włącznie. Zapowiedziano, że prawdopodobnie w maju zapisywać się będą mogli wszyscy dotąd niezaszczepieni. Czytaj też:

