Gowin: To byłaby jaskrawa niesprawiedliwość

Lider Porozumienia mówił w TVN24, że Michał Dworczyk jest w jego opinii jednym z "najlepszych ministrów". Jego oceny nie zmieniło ostatnie zamieszczanie, jakie miało miejsce z rejestracją na szczepienia przeciwko COVID-19. Dworczyk jest pełnomocnikiem rządu ds. Narodowego Programu Szczepień i odpowiada m.in. za system e-rejestracji.

Problemy z rejestracją

W nocy ze środy na czwartek pojawiły się informacje, że niespodziewanie ruszyła rejestracja na szczepienia dla osób między 40. a 60. rokiem życia. Po godz. 9:00 w czwartek formularz rejestracji znajdujący się na stronie rządowej przestał być jednak dostępny.

Szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk tłumaczył na konferencji prasowej, że doszło do awarii systemu. Dodał, że osoby zapisane w wyniku błędu na kwiecień, otrzymają w piątek propozycję terminu szczepienia na maj. Przeprosił również za powstałe problemy.

Mimo szybkiego usunięcia awarii, politycy opozycji domagają się zdymisjonowania Dworczyka. Do tych głosów odniósł się podczas piątkowej rozmowy w TVN24 wicepremier Jarosław Gowin.

"Jaskrawa niesprawiedliwość"

Jego zdaniem pozbycie się szefa KPRM z rządu byłoby poważnym błędem.

– Uważam go za jednego z najlepszych ministrów. Ma ogromne zasługi. Zachował się jak trzeba. Wziął na siebie odpowiedzialność za coś, co, nie chcę bagatelizować skali problemu, on dotknął kilkadziesiąt tysięcy osób – stwierdził Gowin.

Wicepremier przeprosił także wszystkich, którym awaria sprawiła problemy.

– Bardzo serdecznie przepraszam każdego z państwa, kto znalazł się w takiej sytuacji. Ogromna większość z tych 60 tysięcy ma wyznaczony nowy termin. Dymisja Dworczyka to byłaby jaskrawa niesprawiedliwość. To byłby poważny błąd, decyzja jaskrawie szkodliwa. Minister Dworczyk zorganizował bardzo sprawnie system szczepień – powiedział.

Konferencja bez pytań

Gowin odniósł się także do sytuacji podczas piątkowej konferencji kiedy to premier Morawiecki nie chciał odpowiedzieć na pytania dotyczące zamieszania z rejestracją na szczepienia.

– Otwierając konferencję, minister Piotr Muller, inny ze znakomitych młodych ministrów, powiedział, że wkrótce odbędzie się konferencja pąsową ministra Dworczyka. Kiedy stanęliśmy przed kamerami z premierem Morawieckim, wszystkie okoliczności były wyjaśniane. Komentowanie przez nas sytuacji bez pełnej wiedzy byłoby niepotrzebnym pogłębianiem chaosu – stwierdził wicepremier.

