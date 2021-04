Stołeczna Policja: Skierowano wnioski do sądów po kontroli restauracji i siłowni

W ramach działań dotyczących przestrzegania obostrzeń przez ostatnią dobę w Warszawie i okolicznych powiatach ukarano m.in. 343 osoby mandatem karnym, a pouczono 450. Skierowano też wnioski do sądu w przypadku restauracji i siłowni, gdzie przeprowadzona kontrola wykazała łamanie przepisów.

"W związku z łamaniem obostrzeń przez ostatnią dobę (sobota) ukarano 343 osoby mandatem karnym, pouczono 450 i skierowano 48 wniosków do sądów" – powiedziała PAP Monika Nawrot z Komendy Stołecznej Policji. Dane dotyczą Warszawy oraz powiatów wokół stolicy.

Kontrole w restauracji i na siłowni

W sobotę też – jak mówiła policjantka – w jednej z restauracji na Podwalu funkcjonariusze podczas kontroli, stwierdzili, że mimo obostrzeń w tym miejscu sprzedawane jest jedzenie i alkohol dla klientów na miejscu. "To skończyło się wnioskiem o ukaranie do sądu" – dodała.

Tego dnia odbyła się również kontrola siłowni przy ul. Wolskiej. "Do siłowni weszli i przeprowadzili kontrolę pracownicy sanepidu. Tam również po przeprowadzonej funkcjonariusze sporządzili wniosek o ukaranie do sądu" – poinformowała dyżurna, wyjaśniając, że odbyło się to w ramach kontroli różnych miejsc przez policję.

Koronawirus w Polsce

Mamy 22 947 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – przekazało w niedzielnym raporcie Ministerstwo Zdrowia.

Nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą województw: śląskiego (3839), mazowieckiego (3564), wielkopolskiego (2636), dolnośląskiego (2320), małopolskiego (1693), łódzkiego (1378), pomorskiego (1273), kujawsko-pomorskiego (1102), podkarpackiego (880), zachodniopomorskiego (700), lubuskiego (661), opolskiego (647), lubelskiego (635), świętokrzyskiego (502), warmińsko-mazurskiego (502), podlaskiego (356).

W ciągu minionej doby wykonano ponad 72, 2 tys. testów na obecność koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę, że z powodu COVID-19 zmarło 50 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 154 osoby.