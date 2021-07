Polska kupi 250 amerykańskich czołgów Abrams. Kaczyński: To poważna siła

Konferencja miała miejsce na terenie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Obaj politycy poinformowali o nowym kontrakcie dla Wojska Polskiego, który obejmuje zakup 250 czołgów III generacji Abrams M1A2 SEPv3. To najnowocześniejsza pod względem technicznym wersja amerykańskiego czołgu, która weszła na wyposażenie wojska USA w latach 2019-2020.

Wzmocnienie polskiej armii

– Nasza armia, w krótkim czasie wzbogaci się o nowoczesne czołgi Abrams. To nowa jakość jeżeli chodzi o uzbrojenie wojsk lądowych. Będą to 4 bataliony. To duża siła – powiedział Jarosław Kaczyński, przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych.

– Najnowocześniejsze czołgi M1A2 ABRAMS SEPv3 to poważna siła, która będzie stanowić mocną obronę naszego kraju. Opracowujemy również projekt działań rozbudowy i wzmocnienia Polskich Sił Zbrojnych – dodał wicepremier.

Nowy sprzęt wzmocni wschodnią flankę Polski. Czołgi trafią do 18. Dywizji Zmechanizowanej. Pojazdy są gotowe do współpracy z wyrzutniami HIMARS oraz odrzutowcami F-35. Mogą także wykorzystywać amunicję programowalną. Będą wyposażone m.in. w opancerzenie nowej generacji oraz zdalnie sterowane systemy ognia.

Dostawa w przyszłym roku

Minister obrony narodowej poinformował, że nowe czołgi zostaną dostarczone w przyszłym roku.

– Zamawiamy najnowocześniejsze czołgi w wersji najlepiej wyposażonej. Zostały one sprawdzone w boju. Wojsko Polskie będzie wyposażone w czołgi od przyszłego roku, przez co wzmacniamy zdolności obronne Polski – powiedział Mariusz Błaszczak.

Szef resoru obrony przekazał także, że zamówienie obejmuje pakiet logistyczny i szkoleniowy. Dokonana zostanie także rozbudowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby.

– Te czołgi będą na pierwszej linii obrony. Ich zadaniem będzie odstraszanie potencjalnego agresora – dodał Błaszczak.

Minister obrony narodowej przekazał także, że zakup nowych czołgów nie wpłynie na realizowanie innych programów modernizacyjnych polskiej armii.

Czytaj też:

Dlaczego Kaczyński rusza w Polskę?Czytaj też:

Mocne słowa Kaczyńskiego: To jest bezczelne kłamstwo