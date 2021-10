Polska wyśle wojskowe śmigłowce na granicę z Białorusią

W oświadczeniu zamieszczonym w środę na Twitterze minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak napisał, że "zapewnienie szczelności granicy z Białorusią jest obecnie kluczowym zadaniem Wojska Polskiego i Straży Granicznej". "Funkcjonariuszy SG wspiera już około 3 tys. żołnierzy" – dodał.

Szef MON zapowiedział, że w najbliższych dniach wojskowe śmigłowce będą wykonywały patrole powietrzne wzdłuż granicy polsko-białoruskiej.

Wcześniej Straż Graniczna poinformowała, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 483 próby nielegalnego przekroczenia granicy. "Zatrzymano 2 obywateli Iraku, pozostałym próbom zapobieżono. Za pomaganie w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali wczoraj aż 13 osób" – podała SG na swoim profilu na Twitterze.

Stan wyjątkowy przedłużony

30 września Sejm wyraził zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią o 60 dni. Za głosowało 237 posłów, przeciw było 179, a 31 się wstrzymało. Przed głosowaniem odbyła się burzliwa debata w Sejmie. Politycy opozycji zarzucali rządzącym, że nie ma żadnych podstaw do kontynuowania stanu wyjątkowego, a zabieg ma służyć tylko i wyłącznie ograniczeniu dostępu mediów do tego, co dzieje się na wschodniej granicy.

Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września w pasie przygranicznym z Białorusią i obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek rządu. Sprawa ma związek z koczującymi przy granicy migrantami, których zwożą tam białoruskie służby. Do pomocy funkcjonariuszom SG skierowano żołnierzy.

