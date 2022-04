Prezes PiS spotkał się z brytyjskimi parlamentarzystami i ministrem środowiska Islandii

"Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się dzisiaj z brytyjskimi parlamentarzystami z Izby Lordów i Izby Gmin oraz ministrem środowiska i energii Islandii. Rozmowy dotyczyły współpracy między naszymi krajami oraz działań międzynarodowych w obliczu napaści Rosji na Ukrainę" – poinformował w mediach społecznościowych wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Ukraiński Sztab Generalny: Rosjanie ogłosili w Ługańsku kolejną mobilizację

"W celu szybkiego uzupełnienia strat swoich wojsk władze okupacyjne ogłosiły kolejną falę mobilizacji mężczyzn poniżej 65. roku życia w Ługańsku. Żołnierze sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej przeprowadzają rajdy na zakłady użyteczności publicznej i fabryki w celu identyfikacji poborowych i przymusowego wysyłania ich do wojskowych komend uzupełnień" – podał na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ługańsk to miasto położone we wschodniej części Ukrainy, przy granicy z Rosją. Obecnie stanowi stolicę nieuznawanej Ługańskiej Republiki Ludowej, która jest kontrolowana przez prorosyjskich separatystów.

Ukraińskie służby: Prawie połowa kraju wymaga rozminowania

Na Ukrainie pirotechnicy będą musieli przeprowadzić działania związane z rozminowaniem na obszarze ok. 300 tys. km kwadratowych, co odpowiada prawie połowie terytorium kraju. To przedstawiają się wstępne szacunki opublikowane w poniedziałek przez ukraińską Państwową Służbę ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS).

Szacunki ukraińskich służb zaprezentował szef pirotechników tej służby, Ołeh Bondar, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. Przekazał jednocześnie, że w strukturach DSNS pracuje ok. 500 pirotechników od rozminowywania, którzy każdego dnia znajdują i zabezpieczają od 2 do 6 tysięcy niebezpiecznych przedmiotów.

Specjaliści prowadzą obecnie prace przede wszystkim w rejonie Kijowa oraz w obwodzie sumskim – w miejscowościach, które były przez kilka tygodni pozostawały pod rosyjską okupacją. Oprócz śladów zbrodni rosyjskich żołnierzy, stale znajdywana jest tam amunicja i rozmaite ładunki wybuchowe, które zagrażają życiu mieszkańców.

Rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego.

