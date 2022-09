Polska chce pozyskać koreańską wyrzutnię rakiet

Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) chce wprowadzić na wyposażenie Sił Zbrojnych koreański kołowy transporter opancerzony K808 – temu celowi m.in. służy podpisane właśnie polsko-koreańskie memorandum partnerskie Ponadto, MON jest także zainteresowany szybkim pozyskaniem koreańskiej wyrzutni rakiet systemu MLRS – K239 Chunmoo, jak wynika z nieoficjalnych informacji ISBiznes.pl.

Drugiego dnia targów MSPO'22 w Kielcach koreańskie przedsiębiorstwo Hyundai Rotem Company (HRC) i Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) podpisały memorandum partnerskie, które określa zakres prac w trzech obszarach współpracy: czołgach, transporterach opancerzonych oraz lądowych systemach bezzałogowych.

– Wspólny rozwój, od etapu B+R po zarządzanie kosztami cyklu życia, leży u podstaw naszego partnerstwa. Owoce naszego polsko-koreańskiego sojuszu przemysłowego będą nową jakością, która w wymierny sposób przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa naszych państw, jak również wszystkich innych przyszłych klientów. Kolejnym krokiem na naszej mapie drogowej jest ogłoszenie lokalizacji zakładu produkcyjnego K2, o czym, mam nadzieję, wkrótce będziemy informować – powiedział prezes PGZ Sebastian Chwałek, cytowany w komunikacie.

Współpraca ma się skoncentrować na zakupie przez Polskę czołgów K2, ich rozwoju i ewentualnej polonizacji. Określono w nim trzy główne obszary współpracy i zarazem zainteresowania MON: projekt czołgu nowej generacji K3, polonizacja i przystosowanie do warunków polskich czołgu K2 oraz lądowe systemy bezzałogowe i transportery opancerzone (KTO). Prawdopodobne jest wspólne oferowanie stworzonych przy okazji konstrukcji poza Polską i Koreą Południową, także zainteresowanym krajom trzecim w tym również członkom NATO. Obie firmy mają pracować także nad rozwojem nowych konstrukcji, modernizacjami i zarządzaniem całym cyklem życia wspólnie stworzonych czołgów, KTO i systemów lądowych.

K2 ma być głównym czołgiem podstawowym dla Sił Zbrojnych RP. Docelowo MON chce pozyskać i wprowadzić na wyposażenie 1000 tego typu wozów, produkowanych, naprawianych i serwisowych przez spółkę HRC-PGZ. Hyundai Rotem przedstawił już pierwsze wizualizacje i modele czołgu K3, który byłby następcą K2

Modernizacja polskiej armii

"Ministerstwo Obrony Narodowej, które już podpisało umowę z Hanwha Defense – inną koreańską grupą branży zbrojeniowej – na dostawę łącznie 672 armatohaubic K9, ich polonizację do standardu K9PL, który ma być zbliżony, jeśli nie tożsamy z koreańskim standardem K9A2, jest zainteresowane także innym produktem grupy Hanwha i chce go jak najszybciej wprowadzić na wyposażenie – to system baterii rakietowej K239 Chunmoo. Jak dowiedział się nieoficjalnie ISBiznes, zainteresowanie koreańską platformą rakietową wzięło się z planu wyposażenia Sił Zbrojnych w 500 zestawów HiMARS produkcji USA, które obecnie są jedną z głównych broni artyleryjsko-rakietowych armii Ukrainy, niejednokrotnie decydujących o przewadze jej związków taktycznych na polu walki z Rosjanami" – czytamy w serwisie ISBiznes.pl.

Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w 500 zestawów amerykańskich jest niemożliwe – wszystkie jednostki amerykańskich Sił Zbrojnych łącznie z Marines mają ich 380, a produkcja przede wszystkim dotyczy potrzeb USA (ewentualnie kilkadziesiąt z nich zostanie przekazane Ukrainie). Pewna część produkcji może zostać sprzedana Polsce, jednak nie jest możliwe, by w dającym się określić terminie można było dostarczyć polskim Siłom Zbrojnym 500 baterii HiMARS łącznie z wozami amunicyjnymi i dowodzenia. Stąd zainteresowanie koreańską konstrukcją określaną jako K-HiMARS lub K-MLRS.

"Pojedynczy wóz baterii K239 Chunmoo posiada stanowiska startowe dla 20 rakiet niekierowanych K33 kalibru 131 mm, o zasięgu operacyjnym 36-40 km, lub 6 rakiet niekierowanych KM26A2 kalibru 230 mm o zasięgu do 160 km lub rakiet M227 MLRS typu amerykańskiego o zasięgu do 45 km albo 6 rakiet kierowanych 239 mm o zasięgu do 80 km (obecnie kończą się prace nad zwiększeniem zasięgu do 210 km). Nie można w koreańskim systemie używać amerykańskich systemów rakiet kierowanych ATACMS o zasięgu do 170 km" – czytamy dalej w artykule.

Bateria K239 Chunmoo zawiera 18 wyrzutni, tyle samo wozów amunicyjnych K239T Ammunition Support Vehicle (ASV) zabierających po cztery kontenery rakietowe (czas przeładowania to 10 minut) oraz wóz dowodzenia K200A1. Obecnie w służbie południowokoreańskich Sił Zbrojnych znajduje się 218 zestawów K239 oraz 12 w SZ Emiratów Arabskich. Polska byłaby trzecim użytkownikiem i – według informacji nieoficjalnych – drugim, jeśli chodzi o liczbę zestawów po Korei Południowej, podał też ISBiznes.pl.

Czytaj też:

Morawiecki: Budując silną armię, mamy na celu odstraszanieCzytaj też:

Bielan zapowiada: Dostęp do broni zostanie zliberalizowany