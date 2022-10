"Nieprawdziwe tezy i zarzuty". NBP odpowiada na list otwarty swoich byłych prezesów i członków RPP

16 października ukazał się list otwarty podpisany przez byłych prezesów NBP oraz byłych członków Rady Polityki Pieniężnej, w którym skrytykowano działania NBP oraz jego prezesa Adama Glapińskiego.

Autorzy listu sprzeciwiają się "ograniczaniu niezależności wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej oraz ograniczaniu dostępu do materiałów statystycznych i analiz prowadzonych w NBP".

W piśmie podkreślono, że "wypowiedzi Prezesa NBP kwestionujące prawo członków RPP do wyrażania publicznie swoich poglądów co do prowadzonej polityki pieniężnej" są "niedopuszczalne". Sygnatariusze listu wezwali także Prezesa i Zarząd NBP do "natychmiastowego przywrócenia ustawowych warunków wykonywania mandatu przez członków RPP oraz zaprzestania praktyk ograniczających ich konstytucyjnie gwarantowaną niezależność".

NBP odpowiada na zarzuty

W czwartek ukazało się oświadczenie NBP, w którym instytucja odpiera zarzuty zawarte w liście byłych szefów banku centralnego i byłych członków RPP.

Bank centralny stwierdził, że tezy i zarzuty zawarte w liście są "nieprawdziwe", ponieważ zostały sformułowane m.in. na podstawie indywidualnych wypowiedzi dwóch członków RPP, które "były następnie kilkukrotnie publicznie prostowane".

Podkreślono, że "w żaden sposób nie zostały naruszone ustawowe warunki wykonywania mandatu przez członków RPP". Tym samym zarzuty o krępowanie wypowiedzi członków RPP oraz blokowanie dostępu do materiałów i analiz przygotowywanych w NBP są bezpodstawne.

W dokumencie zamieszczonym na stronie NBP przypomniano, że sytuację prawną członków RPP kształtuje przede wszystkim art. 227 Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 2025). Dodano również, że istotną rolę odgrywa dokument zawierający zestaw "dobrych praktyk" w kontaktach z mediami i komunikacji członków RPP z otoczeniem zewnętrznym.

"Zarząd NBP jednoznacznie stwierdza, że oceny i wezwanie sformułowane w przywołanym liście otwartym nie znajdują jakiegokolwiek oparcia w istniejącym stanie faktycznym i prawnym, determinującym wykonywanie mandatu członka Rady Polityki Pieniężnej" – podkreślono w podsumowaniu komunikatu.

