Media: Ostre cięcia w KPO. Rząd odchodzi od wielu projektów

Rewizja Krajowego Planu Odbudowy ma na celu wprowadzeniu wielu korekt, "aby rozwiązać kłopotliwe decyzje, jakie zapadały przy konstruowaniu reform". Propozycja rewizji została już skierowana do konsultacji przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Można ją opiniować do 9 maja, a 17 maja konsultacje zostaną podsumowane podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego KPO i dokument trafi do Rady Ministrów.

Mieszkania, "zielone autobusy", 5G

Chodzi m.in. o plany budowy mieszkań dla osób o niskich i średnich dochodach. Z korekt wynika, że już nie muszą to być wybudowane mieszkania. Wystarczy, że będą zakontraktowane. – Proces budowlany trwa i od momentu decyzji o przystąpieniu do budowy do faktycznego jej zakończenia może minąć nawet trzy do pięciu lat. Tym bardziej gdy inwestorem jest podmiot publiczny, który zobowiązany jest do zapewnienia dyscypliny finansów publicznych – wyjaśnia w rozmowie z "Rz" adwokat dr Joanna Barzykowska wspólniczka w kancelarii Graś i Wspólnicy.

Inna kwestia do rewizji to zmiany w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym. Plany miały być przyjęte przez 100 proc. gmin do 2026 r., co zostało wskazane jako warunek do KPO. Teraz z planu 100 proc. zrobiło się 50 proc. Zmianie ma też ulec termin wprowadzenia reformy – z 31 marca na 30 września 2023 r.

"Ministerstwo Zdrowia rezygnuje z ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. W rewizji KPO nie ma już mowy m.in. o restrukturyzacji sektora szpitali poprzez konsolidację ani reformy ich finansowania. Będzie jedynie poprawa efektywności ekonomicznej zadłużonych placówek" – podaje gazeta.

Rewizja obejmie też "zielone autobusy". Na koniec 2025 r. przesunięto nakaz zakupu wyłącznie autobusów niskoemisyjnych i zeroemisyjnych w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Nie będzie też jednolitego systemu biletowania na kolei. Zupełnie zrezygnowano z inwestycji w sieć 5G.

Przypomnijmy, że choć szefowa KE zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy (będący podstawa do wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy) w czerwcu ubiegłego roku, to do dziś Polska nie otrzymała jeszcze w jego ramach ani jednego euro.

