Prezydent Duda wręczył nominacje generalskie

Na stopień generała broni mianowany został generał dywizji Jarosław Roman Gromadziński, radca koordynator szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Natomiast na stopień generała dywizji WP mianowany został generał brygady Arkadiusz Bolesław Szkutnik, dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej.

Na generałów brygady awansowało pięciu pułkowników: Mirosław Bryś, szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji; Jerzy Andrzej Kwika, dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej; Dariusz Andrzej Machula, dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej; Romuald Tomasz Maksymiuk, zastępca szefa Agencji Uzbrojenia; pułkownik Piotr Wagner, zastępca szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – szef logistyki.

Na stopień kontradmirała Wojska Polskiego mianowany został komandor Wojciech Sowa, zastępca dowódcy Centrum Operacji Morskich.

Prezydent: Stanowicie emanację Wojska Polskiego

Podczas przemówienia wygłoszonego w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda zwrócił uwagę, że uroczystość odbywa się w bardzo ważnym dniu, w 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. – Ta uroczystość otwiera obchody jednego z najważniejszych narodowych świąt w naszej historii, święta niezwykle ważnego także dla polskiego wojska – dodał.

Podkreślił, że "to w tej konstytucji polska armia została nazwana tarczą narodu". – To wtedy padły słowa ważne do dzisiaj: wojsko jest winne narodowi obronę i bezpieczeństwo, a naród jest winien swojej armii wdzięczność i wsparcie – powiedział prezydent.

– Panowie, stanowicie emanację Wojska Polskiego, któremu naród jest wdzięczny za gotowość do obrony Rzeczypospolitej – zaznaczył Duda.

W uroczystości uczestniczyli także m.in. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, szef Sztabu Generalnego WP Rajmund Andrzejczak i marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Czytaj też:

Gen. Andrzejczak o wojnie na Ukrainie: Niestety sytuacja nie wygląda dobrze