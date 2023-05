"Mentzen pije piwo na piwie z Mentzenem". Nagranie z pijanym politykiem, lider Konfederacji żartuje

W piątek w Warszawie odbyło się spotkanie z jednym z liderów Konfederacji Sławomirem Mentzenem.

"W życiu trzeba robić to, co się lubi, a ja bardzo lubię pić piwo, organizować duże spotkania i rozmawiać o podatkach, gospodarce i ekonomii. Dlatego już po raz czwarty zapraszam Was na trasę Piwa z Mentzenem, która łączy wszystkie te rzeczy" – reklamował spotkanie sam polityk.

"Plan jest taki: pijemy piwo, a ja przez około 40 minut robię stand-up. Później dalej pijemy piwo, a ja odpowiadam na Wasze pytania. Na koniec dalej pijemy piwo, robimy zdjęcia i dobrze się bawimy" – czytamy dalej w opisie wydarzenia na Facebooku.

Nagranie z pijanym Mentzenem

Po piątkowym "Piwie z Mentzenem", w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie na którym widać lidera Konfederacji, który będąc pod wpływem alkoholi, rozmawia z jednym z uczestników spotkania.

Film wywołał falę komentarzy, a wiele osób drwi z polityka, który na nagraniu jest bardzo pijany. Sam lider Konfederacji żartuje z sytuacji i na Twitterze zaprasza na kolejne wydarzenie ze swoim udziałem.

"Dzisiaj Piwo z Mentzenem o 19:00 w Klubie pod Palmą w Rzeszowie! Do zobaczenia!" – napisał polityk, publikując we wpisie mem z napisem: "Gdy dowiadujesz się, że Mentzen pije piwo na piwie z Mentzenem".

Mentzen: Tusk przebija nawet pisowskie dno

Prezes Nowej Nadziei i jeden z liderów Konfederacji w ostatnich dniach ostro krytykuje propozycje Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska.

Przypomnijmy, że w połowie maja prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział waloryzację programu 500 plus; od przyszłego roku świadczenie finansowe będzie wynosić 800 złotych. W odpowiedzi Tusk zaproponował, żeby wyższe świadczenie było wypłacane już od 1 czerwca. Zaznacza, że to swoiste "sprawdzam" wobec obecnego rządu. PO wniosło już do Sejmu projekt ustawy w tej sprawie.

Kolejne pomysły lidera PO – zwiększenie limitu kwoty wolnej od podatku, podniesienie świadczenia dla rodzin czy tzw. babciowe (1500 zł miesięcznie dla każdej mamy, która po urlopie macierzyńskim chciałaby wrócić do pracy) – Menzten skomentował na Twitterze.

"Koszt dotychczasowych obietnic Tuska:

25 mld zł - 800+

35 mld zł - 60k kwoty wolnej

22 mld zł - kredyt 0%

8 mld zł - babciowe

Razem 90 mld zł" – wymienia polityk Konfederacji.

"Nie pamiętam takiej skali populizmu i nieodpowiedzialności. Tusk przebija nawet pisowskie dno" – podkreślił polityk.

