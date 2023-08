Napór na granicę. SG zatrzymała kolejnych nielegalnych imigrantów

Według wtorkowego komunikatu Straży Granicznej, na odcinku w miejscowości Dubicze Cerkiewne ujawniono 19-osobową grupę, w której byli obywatele aż siedmiu różnych państw. Mężczyźni pochodzili z Pakistanu, Algierii, Arabii Saudyjskiej, Syrii, Jemenu, Maroka i Etiopii. Ponadto, grupy imigrantów, którym nie udało się sforsować granicy, rzucały w polskie patrole butelkami i kamieniami.

W poniedziałek za pomocnictwo zatrzymano cztery osoby – w Białowieży i Bobrownikach obywatele Ukrainy nielegalnie przewozili obywateli Syrii. Do podobnych zdarzeń doszło w miejscowościach Czeremcha oraz Biała Podlaska.

18 obywateli Syrii w busie

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Opolu, współdziałając z policją, zatrzymali 18 obywateli Syrii, którzy usiłowali dostać się na zachód Europy w busie prowadzonym przez 21-letnią Polkę. Kobieta, prowadząc pojazd, spowodowała kolizję z innym samochodem, którego kierowca wezwał na miejsce policję. Okazało się, że 21-latka nie miała prawa jazdy. W busie znajdowało się 16 mężczyzn i dwie kobiety, w wieku od 18 do 42 lat. Mundurowi ustalili, że wjechali oni do Polski nielegalnie z terytorium Słowacji, w rejonie miejscowości Jurgów.

Wobec cudzoziemców przeprowadzone zostały czynności procesowe, w których trakcie przedstawiono im zarzut, że wspólnie i w porozumieniu, nie mając wymaganych dokumentów uprawniających ich do przekroczenia granicy państwowej, przekroczyli granicę z Republiki Słowackiej do Polski, podróżując samochodem, kierowanym przez ustalonego kierowcę. Obcokrajowcy przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, składając jednocześnie stosowne wyjaśnienia w sprawie i wyrażając zgodę na zaproponowaną karę pozbawienia wolności w wymiarze sześciu miesięcy w zawieszeniu na dwa lata. Postępowanie karne w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Opolskich.

