Jaki jest polski Kościół? Zobacz raport ws. wiary Polaków

Badanie Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego pokazuje nie tylko jak często chodzimy na Msze Święte czy jak wielu Polaków przystępuje do Komunii Świętej, ale także statystyki dotyczące przyjmowania sakramentów (ślubów kościelnych, ale też unieważnień małżeństwa) czy liczby zakonów i diecezji.

Cały raport Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

Parafie i wierni

Jak podaje badanie, w Polsce funkcjonuje ponad 10 tysięcy parafii. Pod względem liczby mieszkańców największymi diecezjami są katowicka (1,7 miliona mieszkańców), warszawska (1,7 miliona) i krakowska (1,6 miliona), a najmniejszymi drohiczyńska (246 tys. mieszkańców), białostocka (452 tys.) i ełcka (459 tys.). Najwyższy odsetek katolików w 2016 roku mieszka w takich diecezjach jak: tarnowska (98,8%), włocławska (98,2%), siedlecka (97,8%) i łomżyńska (97,6%). Najniższy odsetek katolików mieszka w diecezji drohiczyńskiej (75,3%) i białostockiej (77,8%).

W 2016 roku odprawiano co niedzielę około 48 tys. Mszy Świętych, a polscy katolicy najchętniej wybierali msze w godzinach porannych (pomiędzy 8 a 11). Jednocześnie w niedzielnej Eucharystii uczestniczyło 36,7 proc. katolików, a do Komunii Świętej przystąpiło 16 proc. – w stosunku do 2015 roku oznacza to spadek o 3,1 pkt. procentowe liczby osób uczestniczących w mszy oraz spadek wskaźnik przystępowania do Komunii Świętej o 1 pkt. procentowy.

Kościół w internecie

Jak pokazuje raport za 2016 rok, własną stronę internetową posiadało 55% parafii, 39% parafii nie posiadało własnej witryny, zaś 6% było w trakcie ich przygotowywania. Najwięcej parafii ze stroną internetową jest w diecezji katowickiej (86%) i warszawskiej (81%), a najmniej w diecezji radomskiej (35%), kieleckiej (37%) i siedleckiej (39%). Badanie pokazał też, że w porównaniu z rokiem 2010 odsetek parafii posiadających strony internetowe wzrósł z 44% do 55%.

Własny profil na portalach społecznościowych posiadało w 2016 roku 17% parafii, najwięcej w diecezji płockiej (28%) i warszawsko-praskiej (28%), najmniej w diecezji kieleckiej (6%) i przemyskiej (8%).

W 2016 roku 32,4% parafii wydawało publikacje w formie papierowej, a treści w wersji elektronicznej publikowało 88% parafii. Najczęściej takie treści publikowały parafie z diecezji gliwickiej (99%), bielsko-żywieckiej (97%) i sosnowieckiej (97%). Najrzadziej w formie elektronicznej publikowały parafie z diecezji łowickiej (71%), warmińskiej (75%) i kieleckiej (78%).

Sakramenty święte

W ciągu 2016 roku w diecezjach obrządku łacińskiego udzielono sakramentu chrztu 374,3 tys. osobom – o 5 tys. więcej niż rok wcześniej. Do Pierwszej Komunii Świętej w 2016 roku przystąpiło 284,6 tys. osób – o ponad 10 tys. więcej niż w 2015 r. Udzielono też 298,9 tys. sakramentów bierzmowania – o 5 tys. mniej niż w 2015 r.,

Do sakramentu małżeństwa przystąpiło 136,3 tys. osób – o 2 tys. więcej niż w 2015 r., ale jednocześnie do sądów kościelnych wniesiono na wokandę 4,6 tys. spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa – w tym samym roku rozstrzygnięto 3,7 tys. spraw, z których aż w 2,6 tys. przypadków stwierdzono nieważność małżeństwa. W 860 sprawach wydano wyrok przeciw nieważności.