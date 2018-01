Prezydent: Nie byłoby wolnej Polski, gdyby nie to, co zrobił dla niej Wincenty Witos

Prezydent uczestniczył w niedzielę w uroczystościach z okazji 144. rocznicy urodzin Wincentego Witosa. Andrzej Duda przypomniał, że Witos to jeden z sześciu wielkich Polaków, których nazywamy ojcami naszej niepodległości. – Nie byłoby wolnej, niepodległej, suwerennej Polski, gdyby nie wszystko to, co zrobił dla niej Witos kształtując postawę polskiej wsi, kształtując postawę polskiego chłopa, polskiego rolnika, wyciągając to, co w tych ludziach najlepsze, to co zawsze było tradycją polskiej wsi: współdziałanie, tradycja gromady, bycia razem, świętowania, obchodzenia świąt, budowania społeczności, która stanowiła wspólnotę – mówił.