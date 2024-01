Będzie siłowe wejście do Prokuratury Krajowej? Niepokojące doniesienia

Kilka dni temu informowaliśmy, że zastępca Prokuratora Generalnego poinformował o złożeniu zawiadomienia do prokuratury. Chodzi o działania Adam Bodnara ws. Prokuratora Krajowego. We wtorek Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała, że wszczęła w tej sprawie śledztwo. Chodzi o "przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, w tym Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, poprzez podjęcie bezprawnych działań zmierzających do odwołania Dariusza Barskiego z funkcji Prokuratora Krajowego".

13 stycznia w mediach społecznościowych opublikowano oświadczenie zastępcy Prokuratora Generalnego. Michał Ostrowski poinformował wówczas o złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Adama Bodnara i współpracujących z nim osobami.

Siłowe rozwiązanie?

Portal tysol.pl informuje, że dziś w nocy lub jutro rano może nastąpić siłowe wejście do Prokuratury Krajowej w związku ze wszczęciem przez Prokuraturę postępowania przeciwko Adamowi Bodnarowi. "Według tych samych źródeł do ataku mogą być wykorzystani funkcjonariusze podległej Ministrowi Sprawiedliwości Służby Więziennej i podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Policji" – informuje portal.

Zapytaliśmy o te doniesienia prokuratorów z Prokuratury Krajowej. – Nie można niczego wykluczyć. Ciężko to sobie wyobrazić, ale wiele się ostatnio wydarzyło – słyszymy. Nasi rozmówcy nie kryją niepokoju w związku z kierunkiem, w którym zmierza Adam Bodnar.

Bodnar chcę przejąć Prokuraturę Krajową

Przypomnijmy, że po tym jak Adam Bodnar uznał, iż Barski został powołany na stanowisko niezgodnie z prawem, a więc jest prokuratorem w stanie spoczynku, minister sprawiedliwości na pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego (na dwa miesiące) powołał Jacka Bilewicza.

Ustawę Prawo o Prokuraturze badał jednakże Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 22 marca 2023 roku i stwierdził, że ta ustawa jest w polskim porządku prawnym i nie zawiera jakichkolwiek rozwiązań czasowych. Prawnicy podkreślają ponadto, że w przepisach nie istnieje konstrukcja taka jak "pełniący obowiązki PK", a zatem Bodnar bezkarnie stworzył stanowisko nieprzewidziane w ustawie.

O kulisach próby przejęcia Prokuratury Krajowej pisaliśmy na DoRzeczy.pl.

Czytaj też:

"Serdecznie gratuluję". Niemcy "pod wrażeniem" działań Adama BodnaraCzytaj też:

Kamiński i Wąsik opuścili zakłady karne