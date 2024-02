Maciej Wąsik skazany. Musi zapłacić i przeprosić

Wyrok ma związek z wypowiedziami Macieja Wąsika na temat Fundacji Otwarty Dialog Ludmiły Kozłowskiej i Bartosza Kramka. Polityk Prawa i Sprawiedliwości miał zarzucać jej powiązania z Rosją, pranie pieniędzy i działania hybrydowe. Wobec Kramka padło oskarżenie o publiczne wzywanie do rozlewu krwi. Za słowa te fundacja pozwała Wąsika o naruszenie jej dóbr osobistych.

Sąd: Maciej Wąsik musi przeprosić Fundację Otwarty Dialog

Sprawa miała swój finał na sali rozpraw. W piątek Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację i utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie. Oznacza to, że Maciej Wąsik musi złożyć oświadczenie, w którym przeprasza za godzące w fundację wypowiedzi. Został również zobowiązany do zapłaty na rzecz fundacji, Kozłowskiej i Kramka po 10 tysięcy złotych. Dodatkowo zasądzono wobec polityka koszty postępowania.

Wyrok skomentował w rozmowie z Wirtualną Polską Bartosz Kramek. Przewodniczący rady Fundacji Otwarty Dialog zwrócił uwagę, że zapadł on ponad cztery lata od złożenia pozwu.

– Jak zauważył sąd już w pierwszej instancji, Wąsik posługiwał się oszczerstwem w interesie politycznym własnej partii. W trakcie poprzednich rozpraw sądowych starał się łagodzić wydźwięk swoich słów i zasłaniał niepamięcią. Wcześniej powoływał się na tajne dokumenty ABW i podpierał "paszkwilanckimi" rewelacjami prorządowych "mediów", które miały uzasadniać wyrzucenie z Polski mojej żony – ignorując jednocześnie fakt, że wielokrotnie obalały je sądy, a za niewiarygodne uznały inne kraje Unii Europejskiej – powiedział.

Kim jest Bartosz Kramek?

Przypomnijmy, że Bartosz Kramek był wśród osób, które w czasie kumulacji kryzysu na granicy z Białorusią przecinały zasieki w ogrodzeniu. Na łamach "Gazety Wyborczej" wzywał do ich obalenia w duchu obywatelskiego nieposłuszeństwa. Z kolei w 2017 roku, w czasie protestów związanych z reformą sądownictwa apelował: "Niech państwo stanie: wyłączmy rząd!", co wielu odebrało jako nawoływanie do polskiego Majdanu.

