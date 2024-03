Prokurator Wrzosek i zagraniczna kancelaria. Szokujące kulisy przejmowania TVP

Portal Wirtualna Polska ujawnia budzące ogromne wątpliwości działania znanej z niechęci wobec poprzedniej władzy prokurator Ewy Wrzosek. Jak podano, Wrzosek "starała się zablokować betonowanie mediów publicznych przez Prawo i Sprawiedliwość poprzez składanie prokuratorskich wniosków do sądów". Mówiła o tym sama na łamach "Gazety Wyborczej", chwaląc się swoją skutecznością.

Chodziło o podjętą 27 listopada 2023 r. przez Radę Mediów Narodowych, na wniosek ówczesnego ministra kultury Piotra Glińskiego, uchwałę o dokonaniu zmian w statutach jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej. Aby mogło się to stać, sądy rejestrowe musiały wpisać zmiany w statutach szeregu spółek, w tym regionalnych rozgłośni radiowych. W reakcji 30 listopada 2023 r. do prokuratury rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie trafiło pismo jeszcze wtedy posła, obenice ministra Bartłomieja Sienkiewicza, który "wnioskował o podjęcie czynności zmierzających do zabezpieczenia roszczeń o stwierdzenie nieważności/uchylenia uchwał dotyczących mediów publicznych". Pismo trafiło także do pracującej w mokotowskiej jednostce prokurator Ewy Wrzosek. "Tego samego 30 listopada 2023 r. Ewa Wrzosek zaczyna działać" – czytamy.

WP ustaliła, że wnioski dot. mediów, przygotowywane przez Wrzosek, powstały poza prokuraturą. Co więcej, z dat przygotowania załączników do jednego z wniosków wynika, że prokurator Ewa Wrzosek zaczęła pracę nad dokumentami, zanim w ogóle dowiedziała się o sprawie.

"Skomplikowane, wielostronicowe pismo prokurator Wrzosek, zgodnie z jej własnymi deklaracjami, napisała raptem w kilka godzin. Eksperci uważają, że to niemożliwe" – czytamy.

Zaangażowanie międzynarodowej korporacji

Co zaskakujące, wniosek wysłano na poczcie znajdującej się kilkadziesiąt metrów od siedziby międzynarodowej kancelarii prawnej Clifford Chance. "Zeskanowano go na urządzeniu, którym nie dysponuje prokuratura, zaś dysponuje Clifford Chance. Sformatowanie dokumentu jest bliźniacze do tego stosowanego przez Clifford Chance" – ujawnia WP.

"Dzień przed wysłaniem przez prokurator Wrzosek wniosków w sprawie Radia Kielce swoją opinię do sądu przesłała Fundacja Wolne Sądy. Została ona przygotowana na takim samym urządzeniu, co pismo Wrzosek. Jedna z założycielek Wolnych Sądów jest prawniczką w Clifford Chance. Kancelaria Clifford Chance, po zmianie władz w mediach publicznych, otrzymała zlecenia od TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej" – czytamy.

Prokuratura nie potrafiła odpowiedzieć na pytania dziennikarzy o tę sprawę. "Nasze pytania wzbudziły popłoch w prokuraturze. Zajmowały się nimi trzy jednostki prokuratury, żadna nie chciała odpowiedzieć" – podaje WP.

Czytaj też:

"Winni bezprawnej dewastacji TVP". Kurski zapowiada "wielki akt oskarżenia"Czytaj też:

"Likwidatorzy od pułkownika Rympałka". Rachoń ostro odpowiada na pozew TVP