"Odpowiedzialność pod znakiem zapytania". Przypominamy specjalne dodatki "Do Rzeczy"

Dodatki tygodnika "Do Rzeczy" mogły się ukazać dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości w czasie, gdy zarządzał nim Marcin Romanowski, a ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro. Nowa ekipa rządząca sprawiła, że wszelkie przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym, historycznym, czy konserwatywnym, zostały zablokowane.

Dodatki zamieszczane w tygodniku "Do Rzeczy" były realizacją projektu pn. "Skuteczna walka z polonofobią. Przeciwdziałanie przestępstwom znieważenia Narodu lub Rzeczpospolitej Polskiej". Głównym celem projektu było przeciwdziałanie przestępstwom wynikającym z łamania 133 artykułu kodeksu karnego, który dotyczy przestępstw polegających na znieważeniu Narodu lub Rzeczpospolitej Polskiej. W serii naszych dodatków można znaleźć teksty i analizy najlepszych specjalistów, którzy pokazali mechanizmy prawne, do których można się skutecznie odwoływać, by chronić prawdę historyczną.

W dodatku "Niemiecka polityka historyczna – odpowiedzialność pod znakiem zapytania" znajdą Państwo m.in.:

– Dlaczego hitlerowscy zbrodniarze mogli robić kariery w powojennych Niemczech?

– Współczesna polityka historyczna berlina kontra pamięć o polskich ofiarach

– Jak Niemcy opowiadają o swoich ofiarach z czasów II wojny światowej

– Piotr Semka o sprawie niemieckich wypędzonych

