Prezydent ostrzega: To byłoby włączenie się państwa NATO w wojnę

– Ja nie uważam, żeby Polska miała wysyłać swoich żołnierzy dzisiaj na Ukrainę, to byłoby włączenie się państwa NATO w wojnę, więc to jest bardzo poważna sprawa – powiedział prezydent Andrzej Duda na konferencji prasowej.

Prezydent podkreślił, że do tej pory na wszystkich forach międzynarodowych, na których jest obecna Polska, stanowisko państw NATO, w tym również stanowisko Polski, jest "bardzo jednoznaczne":

– Wysyłamy wsparcie militarne na Ukrainę […] mnóstwo pomocy o ogromnej wartości miliardów dolarów, ale nie wysyłamy naszych żołnierzy, owszem, szkolimy żołnierzy ukraińskich na terenie Polski, tak, ale nie wysyłamy naszych żołnierzy na Ukrainę i mamy nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli wysłać naszych żołnierzy na Ukrainę, żeby tam walczyli, w obronie Rzeczypospolitej Polskiej, podkreślam, ani NATO. Mam nadzieję, że takiej konieczności nie będzie, że Rosja nie doprowadzi do takiej sytuacji, to jest nasze dzisiaj stanowisko i my absolutnie w tej wojnie brać udziału nie chcemy – zapewnił.

Ukraina nie wygra na polu bitwy

Niedawne badanie Europejskiej Rady ds. Stosunków Zagranicznych wykazało, że większość Europejczyków nie wierzy już w zwycięstwo Ukrainy z Rosją na polu bitwy. Ponad polowa respondentów jest zdania, że wojna zakończy się w drodze negocjacji. Natomiast większość Ukraińców nadal wierzy, że to Kijów wygra wojnę z wojskami rosyjskimi.

Respondenci uważają, że Ukraina nie pokona Rosji na polu bitwy – od około jednej trzeciej do połowy respondentów uważa, że wojna zakończy się wynegocjowanym rozwiązaniem, a 31 proc. uważa zwycięstwo Rosji za prawdopodobne. Spośród ankietowanych krajów UE jedynie w Estonii dominowała opinia o zwycięstwie Ukrainy – 38 proc..

