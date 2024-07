Testy "Do Rzeczy". Suzuki Across

Nie bez powodu. To bowiem kolejny przykład udanej współpracy z Toyotą, czyli wyjątkowo popularnej RAV4 z niewielkimi zmianami wprowadzonymi przez inżynierów z Suzuki (nieco inne reflektory, front i tylko jedna, ale za to najwyższa wersja napędu).

Potężne auto z wysokim prześwitem (190 mm) zaskakująco mało pali. Model Across wyposażony jest w oszczędny napęd hybrydowy typu plug-in. Silnik elektryczny o mocy 182 KM (270 Nm) napędza przednią oś i gwarantuje możliwość niezłego przyspieszenia przy niskich prędkościach. Masywny SUV o długości 4635 mm, wysokości 1690 mm i masie własnej wynoszącej niemal 2 t od zera do setki Across rozpędza się w zaledwie 6 s.