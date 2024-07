Zdewastowany grób Stuhrów. Są zarzuty dla sprawcy

W listopadzie 2021 roku, aktor Maciej Stuhr poinformował, że ktoś zdewastował jego grób rodzinny na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. "Stuhr agent Putina", "morderca Polaków" – takie napisy wykonano sprejem na grobowcu rodziny Stuhrów. Gwiazdor pokazał zdjęcia na Facebooku.

"Dzwonią do mnie dziennikarze i proszą o komentarz. Jak to skomentować? Każdy ma grób rodzinny i może sobie wyobrazić, co się czuje w takiej chwili. Przy okazji dowiedziałem się, że jestem mordercą. Każdy ma oczy i widzi dokąd zmierzamy i po której stronie jest. Bo być naprawdę już się nie da. Pomagajmy, szerzmy dobro, hamujmy nienawiść zanim wszystkim nam zaleje oczy i serca!" – apelował wówczas Maciej Stuhr.

Wcześniej Maciej Stuhr jeździł na granicę polsko-białoruską, aby pomagać migrantom. W obliczu wojny hybrydowej i kryzysu migracyjnego, jego zachowanie spotkało się z ostrą reakcją niektórych środowisk.

Grób rodziny Stuhrów zdewastowany. Ustalono sprawcę

We wtorek 9 lipca media obiegła informacja o śmierci Jerzego Stuhra. Aktor zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 77 lat. W środę 17 lipca spoczął właśnie w grobie rodzinnym na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Pogrzeb aktora przyciągnął prawdziwe tłumy.

Niedługo później do mediów trafiła informacja o najnowszych ustaleniach prokuratury ws. zdarzenia z 2021 roku. Jak informuje serwis Plejada, jedna osoba usłyszała już zarzuty w tej sprawie. Wstępna kwalifikacja czynu dotyczyła znieważenia miejsca spoczynku zmarłego, za co grozi nawet do dwóch lat więzienia. Sprawa jest jednak skomplikowana.

"Postępowanie dotyczy uszkodzenia zabytkowego grobowca rodziny Stuhrów i znieważenia miejsca pochówku zmarłych tam spoczywających tj. o przest. z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 – t.j.) i art. 262§1 kk w zw. z art. 11 §2 kk. W sprawie przedstawiono zarzuty jednej osobie. Aktualnie, z uwagi na stan zdrowia podejrzanego, postępowanie jest zawieszone" – przekazał Plejadzie rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

