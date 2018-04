Prezydent Izraela oskarżył Polskę o współudział w Holokauście? Jest komentarz Andrzeja Dudy

„The Times of Israel”, izraelski dziennik internetowy informuje, iż prezydent Izraela miał stwierdzić, że Polacy brali czynny udział w Holokauście, pomagając Niemcom. – Nie ma wątpliwości, że było wielu Polaków, którzy walczyli z nazistowskim reżimem, ale nie możemy zaprzeczyć, że Polska i Polacy mieli udział w eksterminacji – miał według medium powiedzieć Reuven Rivlin. Gazeta cytuje również inne słowa, które miał rzekomo wypowiedzieć przywódca Izraela: – Polska pozwoliła na wprowadzenie przerażającej ludobójczej ideologii Hitlera i była świadkiem fali antysemityzmu wywołanej przez prawo, które właśnie wprowadzono.

Na Twitterze pojawiło się nagranie fragmentu przemówienia przywódcy Izraela, z tłumaczeniem na język polski. – Maszyna nazistowska nie działałaby, gdyby nie miała pomocników, gdyby nie znalazła gleby, w której mogła się zakorzenić. To prawda, Polacy nie postawili obozów, ale Żydzi byli również mordowani przez Polaków, Ukraińców oraz Litwinów – powiedział Rivlin.



Do sprawy na Twitterze – zapytany przez dziennikarkę TVP – odniósł się Andrzej Duda. Polski prezydent zaprzeczył, jakoby w wystąpieniu Reuven Rivlina padły słowa przypisywane mu przez "The Times of Israel".



Red. Piotr Semka, publicysta "Do Rzeczy" zamieścił tę część przemówienia prezydenta Izraela, w której odniósł się on do Polski.