PiS chce większej pomocy dla powodzian. Apeluje o nadzwyczajne posiedzenie Sejmu

Poniedziałek to kolejny dzień powodzi na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Najgorsza sytuacja wciąż jest w woj. dolnośląskim, opolskim i śląskim. Fala powodziowa zalewa kolejne miejscowości. Na Dolnym Śląsku ewakuowano ponad 3 tys. osób. We Wrocławiu trwa wielka mobilizacja.

O założeniach projektu pomocowego poinformował w mediach społecznościowych szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. "Nasza propozycja to: zwiększenie pomocy doraźnej. W tej chwili to zaledwie 6 tys. zł. To zdecydowanie za mało. Dodatkowy urlop na koszt państwa dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi" – czytamy.

Błaszczak poinformował, że klub PiS będzie domagać się nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu, aby przepisy zostały przyjęte jeszcze w tym tygodniu.

Powódź. Hennig-Kloska: 100 mln zł na niskooprocentowane pożyczki

– Wszystkie ministerstwa pracują intensywnie w swoim wymiarze. Dbam o bezpieczeństwo środowiskowe i zapewnienie dostaw energii oraz naprawę tego, co niszczy woda. Pokazujemy też, co będziemy robić po tym, jak woda opadnie. Jednocześnie trwa także posiedzenie Rady Ministrów w Warszawie i tam będą podejmowane strategiczne decyzje co do kolejnych obszarów pomocowych – powiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska podczas konferencji prasowej w Opolu.

Wskazała, że uruchomione zostanie 21 mln zł na najpilniejsze potrzeby w pierwszych dniach walki. – Walka z żywiołem wciąż trwa, dlatego „od ręki” uruchomimy pieniądze, które zostaną przeznaczone m.in. na: agregaty prądotwórcze, osuszacze czy worki z piaskiem dla centrum zarządzania kryzysowego – przekazała.

Szefowa MKiŚ dodała, że ok. 100 mln zł zostanie przeznaczone "na niskooprocentowane pożyczki na poziomie 1,5 proc. do 2,5 proc. na likwidację skutków powodzi". – Przede wszystkim na: naprawę kanalizacji, naprawę szkód w oczyszczalniach ścieków, naprawę stacji uzdatniania wody pitnej, likwidację szkód na składowiskach odpadów, likwidację szkód w kotłowniach oraz likwidację skażenia środowiska – poinformowała Hennig-Kloska.

WOŚP przekaże 40 mln zł na pomoc powodzianom

