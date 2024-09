PiS zapowiada wpłatę na Caritas. Ćwierć miliona złotych dla powodzian

PiS zainicjowało zbiórkę darów i produktów pierwszej potrzeby dla powodzian. – W biurach posłów i senatorów Prawa Sprawiedliwości od niedzieli prowadzona jest zbiórka. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy w tej zbiórce uczestniczą – powiedział we wtorek na konferencji prasowej Mariusz Błaszczak.

– Zdecydowaliśmy, jako partia, żeby przeznaczyć pieniądze poprzez Caritas na rzecz poszkodowanych. Rozmawiałem na ten temat z liderem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Ćwierć miliona złotych przeznaczymy na pomoc poszkodowanym. Zostaliśmy okradzeni przez nominatów z koalicji 13 grudnia w Państwowej Komisji Wyborczej, ale dzięki ofiarności Polaków zebraliśmy pieniądze. W związku z tym, postanowiliśmy, żeby wpłacić część z zebranych pieniędzy właśnie na rzecz poszkodowanych – poinformował przewodniczący klubu parlamentarnego PiS.

Błaszczak: To fatalny kierunek

Mariusz Błaszczak skrytykował wspólną konferencję prasową premiera Donalda Tuska i szefa WOŚP Jerzego Owsiaka. – Mamy do czynienia z próbą zastępowania instytucji państwowych instytucjami pozarządowymi. To fatalny kierunek – stwierdził poseł PiS.

Przypomnijmy, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zapowiedziała przekazanie na wsparcie dla powodzian 40 mln zł. Środki mają trafić do straży pożarnych, centrów zarządzania kryzysowego i samorządów, a także na takie cele, jak: zakup agregatów prądotwórczych, worków na piasek czy bieżące zabezpieczenia budynków.

– Skontaktowaliśmy się z panem Jerzym Owsiakiem jako najwybitniejszym specjalistą od szybkiej, dobrej pomocy dla ludzi. Staramy się koordynować miejsca, gdzie będzie mogła docierać pomoc organizowana m.in. przez WOŚP – ogłosił we wtorek na wspólnej konferencji prasowej z szefem WOŚP premier Donald Tusk. – Trzeba pomóc ludziom, którzy od razu ruszyli do pomocy, by zostało to dobrze skoordynowane – wskazał szef rządu.

