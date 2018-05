"Wszyscy wiedzą, że chodzi o Polskę i tylko o Polskę". Długi o ustawie 447

"Trzeba podejść do problemu odważnie, nie być Kwaśniewskim, tylko przegłosować ustawę reprywatyzacyjną i zakończyć sprawę" – mówi w wywiadzie udzielonym portalowi wpolityce.pl.

Poseł Długi wskazuje, że przygotowano już list do prezydenta Trumpa oraz do Kongresu USA. Polityk przekonuje, że rozumie zarówno postawę opozycji "totalnej", jak również i ekipy rządzącej, gdyż kwestia ustawy 447 jest niezwykle delikatna. "Chociaż ustawa nie wymienia Polski wprost, to jednak wszyscy wiedzą, że chodzi o Polskę i tylko o Polskę" – mówi polityk.

Długi twierdzi, że polska dyplomacja powinna skupić się na zakulisowych, długofalowych działaniach. Jego zdaniem należy amerykańskim partnerom cierpliwie tłumaczyć polskie stanowisko, gdyż tylko tak jesteśmy w stanie realnie wpłynąć na USA.

