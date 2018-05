Premier Morawiecki: Polska za 10 lat będzie zdumiewać inne kraje

Premier przekonuje, że państwo polskie powinno wspierać przedsiębiorców w ich próbach podboju rynków zagranicznych. Morawiecki podkreślił, że wszelkie wprowadzane regulacje mają służyć małym i średnim przedsiębiorcom. Premier zwrócił się bezpośrednio do przedsiębiorców zapewniając, że aparat państwowy stoi po ich stronie.

– Państwo polskie jest po waszej stronie, konstytucja dla biznesu jest dla was zrobiona. Nowe zasady rozliczania ZUS-u są dla was, nowe zasady w podatku CIT też są dla was – zapewniał.

– Nasza wiara w to, że wszyscy jedziemy na jednym wózku doprowadzi do tego, że Polska za 10 lat będzie autentycznie krajem high-tech, który będzie zdumiewał swoją nowoczesnością i innowacyjnością” – przemawiał premier Morawiecki.