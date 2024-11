Owacje dla Nawrockiego. Kaczyński: Jest z nami w tej wielkiej walce

Spotkanie zorganizowano w Biurze Krajowym PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Dr Karol Nawrocki został zaproszony w charakterze gościa. To właśnie Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości podjęła decyzję o poparciu jego startu w przyszłorocznych wyborach.

Politycy największej partii opozycyjnej podkreślają, że choć Nawrocki został ogłoszony w ubiegłą niedzielę w Krakowie kandydatem na prezydenta, to jest kandydatem bezpartyjnym, choć popieranym przez ich ugrupowanie. Jak poinformowało ugrupowanie na swoim profilu na portalu X, decyzja zapadła jednogłośnie.

Kaczyński dziękuje Nawrockiemu

Do zgromadzonych zwrócił się prezes PiS Jarosław Kaczyński. – Chcę zapytać, chociaż właściwie usłyszałem już tę odpowiedź. Czy Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości popiera kandydaturę pana prezesa IPN? – zapytał Jarosław Kaczyński.

W odpowiedzi – jak relacjonuje TVN 24 – rozległy się oklaski i okrzyki "popieramy". – Proszę państwa, niczego więcej nie potrzeba, uznaję, że uchwała została przyjęta – stwierdził Kaczyński.

Prezes PiS podziękował Karolowi Nawrockiemu "za to, że był gotów tutaj do nas przyjść". Jak zaznaczył Jarosław Kaczyński, prezes IPN "jest z nami w tej wielkiej walce, jest bezpartyjny, jest niezależny".

– Dla nas jest zaszczytem, dla nas jest sprawą naszego patriotyzmu, naszego zobowiązania wobec Polski, żeby zrobić wszystko dla jego zwycięstwa – podkreślił szef największej partii opozycyjnej.

Nawrocki: Nic mnie nie złamie

Podczas spotkania głos zabrał również kandydat w wyborach prezydenckich.

– Nic mnie nie złamie w drodze do Polski naszych marzeń, do Polski naszych ambicji, do Polski naszych aspiracji, do Polski wspólnej. Chcę zakończyć wojnę polsko-polską – mówił Karol Nawrocki, który zabrał głos jeszcze przed pojawieniem się na mównicy Jarosława Kaczyńskiego.

Jak zaznaczył, "zakończyć wojnę polsko-polską znaczy tyle, co odbudować narodową wspólnotę wobec spraw fundamentalnych i spraw wartości, które łączą wszystkich Polaków".

Jako przykład Nawrocki wskazał kształt jego komitetu honorowego, w którym "jest już 300 ludzi życia publicznego, naukowców i osób wyjątkowych z życia kulturalnego, artystycznego, którzy mają różne emocje polityczne i różny światopogląd, ale też chcą wielkiej Polski pełnej aspiracji".

