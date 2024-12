Ekshumacje za upamiętnienie UPA? Rząd szykuje się na żądania Ukrainy

O działaniach rządu w związku z ewentualnym rozpoczęciem ekshumacji na Wołyniu informuje we wtorek "Newsweek".

Rząd po cichu sporządza spis grobów i pomników Ukraińców z UPA

Jak dowiedział się tygodnik, szef Rady ds. współpracy z Ukrainą Paweł Kowal już 12 listopada wysłał pisma do wojewodów podkarpackiego i lubelskiego. Polecił w nich sporządzenie spisu wszystkich grobów Ukraińców z UPA oraz ich pomników, które znajdują się na terenie tych województw.

"Mając na uwadze trwające prace przygotowawcze do kolejnej tury polsko-ukraińskich rozmów na temat uregulowania kwestii prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych w Ukrainie, Rada ds. współpracy z Ukrainą przygotowuje opinię co do możliwych postulatów strony ukraińskiej w przedmiotowej sprawie. W związku z powyższym, zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji w zakresie istniejących na terytorium województwa ukraińskich grobów, pomników i upamiętnień wraz z podaniem ich statusu prawnego" – czytamy w piśmie Kowala, cytowanym przez gazetę.

Zebranie wskazanych informacji wojewodowie mieli polecić samorządowcom. Zostali oni również poproszeni o załączenie do tych danych zdjęć z adnotacją o statusie prawnym monumentów, tj. czy zostały one ustawione zgodnie z przepisami.

Ekshumacje w zamian za miejsca pamięci UPA

Według "Newsweeka", sporządzany po cichu spis ma stanowić przygotowanie do negocjacji z Kijowem ws. rozpoczęcia ekshumacji na Wołyniu. Działanie to, jak czytamy, jest powiązane z niedawnym oświadczeniem szefów dyplomacji Polski i Ukrainy.

"Zatem szefowie MSZ podpisali wspólne oświadczenie ws. rzezi wołyńskiej, zapowiedzieli powołanie wspólnej grupy roboczej ds. historycznych, ale rząd dopiero szykuje się na negocjacje z Ukrainą ws. ekshumacji. I chce być gotowy na żądania Kijowa ws. grobów Ukraińców w Polsce: ekshumacje ofiar rzezi na Wołyniu w zamian za miejsca pamięci o bojownikach UPA w Polsce" – podkreśla tygodnik.

Deklaracja Ukrainy ws. ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej

Szefowie MSZ Polski i Ukrainy wystąpili w listopadzie w Warszawie na wspólnej konferencji prasowej. Minister Radosław Sikorski poinformował, że Ukraina nie widzi przeszkód do rozpoczęcia ekshumacji na Wołyniu. Kijów zaś zadeklarował gotowość do pozytywnego rozpatrywania wniosków w tej sprawie.

– Zarówno Ukraińcy, jak i Polacy są zainteresowani tym, aby nie było między nami żadnych nieporozumień. Jesteśmy na dobrej drodze, uważam, że mamy progres. I jest to odpowiednio zapisane w naszej wspólnej deklaracji – powiedział szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha.

Sprawę skomentował premier Donald Tusk. "Ukraina nie będzie blokowała ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Nasi ministrowie przystępują do pracy nad konkretami. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie już żadnych przeszkód. To klucz do pełnego pojednania naszych narodów, tak potrzebnego w tym dramatycznym momencie naszej wspólnej historii" – napisał na portalu X szef polskiego rządu.

